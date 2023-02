¡Sea hombrecito! La vez que “Chabelo” cacheteó a “Cantinflas”

Dicen que la vez que “Chabelo” cacheteó a “Cantinflas” fue muy fuerte, y el comediante no tuvo más remedio que contenerse y seguir actuando como un profesional.

El momento que unió a ambas leyendas del espectáculo mexicano, Xavier López “Chabelo” y Mario Moreno “Cantinflas”, que se hizo viral por un memorable discurso, ocurrió en la escena de una película y, de acuerdo con conocedores, al “cuate” se le habría pasado la mano.

Esta anécdota de “Chabelo”, que causó revuelo por ser el único sobreviviente de una foto del recuerdo donde aparece junto a personalidades como Ramón Valdés, “Don Ramón”, y “El Santo”, ocurrió durante la filmación de la película “El Extra”.

En una escena, Xavier López y Mario Moreno, en sus respectivos personajes, intercambian golpecitos porque el famoso niño quiere golpear a los hermanitos de “Rosita”, después de que le rompieran su bicicleta; es ahí donde se encuentra con “Cantinflas”.

“El Extra” se estrenó en 1962 y fue protagonizada por “Cantinflas” y Alma Delia Fuentes. Aunque “Chabelo” tuvo un papel menor en la historia de un modesto trabajador de cine que desempeña varios papeles como extra, su participación es muy recordada.

“No llore, no llore, no sea tontito, se va a arreglar, fue un accidente transitorio, como se dice, de tránsito, no se ponga chipil. ¡No llore, no llore, sea hombre, sea hombrecito!”

Le dice “Cantinflas” a “Chabelo”