“Lloré mucho aquellos días”: por ser pobre, Chabelo se perdió unos Juegos Olímpicos

Antes de Chabelo, la historia de Xavier López pudo ser distinta. El famoso comediante conocido como “el cuate” de todos los niños se enfrentó a un rechazo por falta de recursos en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, tenía 17 años cuando sus sueños como atleta se vieron frustrados por no contar con una cantidad que necesitaba para solventar sus gastos en la competencia.

Xavier López Chabelo, quien hace poco causó revuelo con una foto de su infancia, se había ganado el derecho de subirse al avión con el contingente que representaría a México en los juegos de Finlandia. En ese entonces era practicante de lucha grecorromana, ya tenía el tamaño de un adulto y había destacado en categoría wélter, sin embargo, sus sueños olímpicos se vieron frustrados cuando de última hora le notificaron que necesitaba de una suma de dinero para los gastos del viaje.

Junto a Chabelo estaban seleccionados Rodolfo Dávila (mosca), Leonardo Basurto (gallo), Mario Tovar (ligero) y Eduardo Assam (medio). Cuando la delegación mexicana se alistaba para llegar a Finlandia tras varias escalas, los planes de Xavier López no se concretaron porque un directivo, del que el conductor de “En familia con Chabelo” no quiere acordarse, le dijo que debía pagar una cantidad de dinero para poder subirse al avión.

Chabelo compartió su experiencia de cuando estuvo a punto de ir a los Juegos Olímpicos en 1952 en una entrevista con un periódico de circulación nacional. Detalló que por falta de dinero, de 40 mil pesos que le pedían, no pudo participar y esto ocasionó que le cedieran el lugar al peleador, 7 años mayor, que él había derrotado.

“Lloré mucho aquellos días, porque nunca me dijeron que había que ganarse el boleto y tener mucho dinero para los gastos. Aquel hombre me volvió a llamar antes del viaje y me dijo que si no había lana, no había juegos. Al competidor de 24 años, aquél que derroté a la buena, le dieron mi lugar. Todavía recuerdo que su apellido era Rosado”

Chabelo