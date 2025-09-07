Lady Gaga cancela concierto en Miami, ¿fue por maldición de la Isla de las Muñecas de Xochimilco?

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP//Ilustrativa.

Lady Gaga encendió las alarmas en redes sociales luego de que cancelara su concierto en Miami, debido a problemas de salud, específicamente en sus cuerdas vocales. Y es que, muchos internautas sugirieron que esto fue debido a una “maldición” que la cantante adquirió tras haber tocado las muñecas de Xochimilco.

Y es que, la cancelación de su presentación en Estados Unidos coincidió con el estreno del video musical “The Dead Dance”, el cual fue dirigido por Tim Burton y filmado en la famosa Isla de las Muñecas de Xochimilco.

¿Coincidencia o maldición?

Tras darse a conocer la noticia de la salud de Lady Gaga, usuarios en redes sociales comenzaron a especular sobre una posible “maldición” producto de haber interactuado con las muñecas de Xochimilco, ya que, según los relatos locales cada muñeca guarda energía que puede provocar consecuencias negativas.

De hecho, ese es el motivo por el cual los lugareños y guías turísticos de Xochimilco suelen advertir a los visitantes que “no deben tocar las muñecas”.

Sin embargo, hasta ahora se trata sólo de especulaciones pues en el video no se distingue si las muñecas con las que interactúa Gaga son realmente las del sitio, ni si es que las toca.

Además, el equipo de Lady Gaga confirmó que la fecha cancelada en Miami será reprogramada y que la gira “The Mayhem Ball” continuará en Nueva York con una serie de conciertos en el Madison Square Garden, uno de los recintos más emblemáticos del mundo.

La leyenda de la Isla de las Muñecas en Xochimilco

La Isla de las Muñecas se encuentra ubicada en los canales de Xochimilco, al sur del centro de la Ciudad de México, y desde hace muchos años se ha convertido en un atractivo turístico para visitantes de todo el mundo.

La leyenda retomada por la Universidad del Valle de Puebla cuenta que “Don Julián, quien era vigilante de la Isla de las Muñecas descubrió el cuerpo de una niña a la orilla del lago, por lo que desesperado hizo todo lo posible para salvarle la vida, sin embargo, la pequeña murió por causas extrañas y desconocidas”.

Tras lo sucedido, Don Julian se sentía atormentado y aseguraba que el espíritu de la niña había poseído a una de las muñecas, así Don Julián, para protegerse comenzó a colgar muñecas de todo tipo y tamaño alrededor de la laguna situada en Xochimilco.

Al paso del tiempo el hombre aseguraba que todas las muñecas estaban poseídas por espíritus infantiles, poco a poco el señor se fue convirtiendo en un ermitaño y comenzó a habitar en su isla, solo con las decenas de muñecas rotas y antiguas que recolectaba de la basura. Mucha gente aseguró que tal vez, él era el poseído debido a que cambió radicalmente su forma de ser tras lo sucedido.

Tiempo después Don Julián fue hallado sin vida justo en el mismo lugar donde él había encontrado a la niña que trató de salvar, algunos dicen que se sentía culpable por no haberla salvado y que por eso se había vuelto loco.