GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP//Ilustrativa.

Lady Gaga sorprendió a sus fanáticos al confirmar su regreso a México con una serie de conciertos como parte de su próxima gira mundial. La venida de la cantante y actriz estadounidense, reconocida por su extravagante estilo y su talento inigualable, fue dada a conocer durante la conferencia de prensa sobre su regreso a Brasil.

¿Qué se sabe de los conciertos de Lady Gaga en México?

Según la información revelada, la intérprete de “Bad Romance” y “Shallow” ofrecerá dos conciertos en México. Sin embargo, durante el encuentro con la prensa no se dieron a conocer detalles de las presentaciones, por lo que se desconocen las fechas exactas, precios de los boletos y demás detalles.

No obstante, se estima que la próxima visita de Lady Gaga a México podría ser entre el 19 de abril y el 2 de mayo de 2025, ya que según se informó, las presentaciones de la cantante en tierras aztecas tendrán lugar después de que se presente en Coachella el 11 y 18 de abril, y antes de su actuación en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 3 de mayo.

Lady Gaga regresa a México tras 12 años de ausencia

El regreso de Lady Gaga a México marca un hito en su carrera, ya que la artista no se presentaba en tierras mexicanas desde 2012, cuando realizó su gira The Born This Way Ball.

A lo largo de los años, Lady Gaga ha demostrado su capacidad para reinventarse y mantenerse como una de las figuras más influyentes de la música pop. Su compromiso con la comunidad LGBTQ+, su activismo social y su incursión en el cine han consolidado su estatus como un ícono global.