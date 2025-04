Lady Gaga confirma su amor a México con carta en español

GENERANDO AUDIO...

Lady Gaga en México.

Lady Gaga encendió México con un espectáculo inolvidable, confirmando el amor y respeto que siente por sus fans mexicanos.

La neoyorquina trajo el show completo de su gira mundial “Mayhem”, con escenografía, vestuarios y hasta una carta que leyó en español, donde recordó que en México terminó su primera gira y agradeció el cariño de sus “Little Monsters”.

Así fue el espectacular show de Lady Gaga en México

Desde poco después de las nueve de la noche, el escenario del Estadio GNP comenzó a llenarse de bailarines para dar vida a un espectáculo que simulaba un antiguo teatro.

Frente a casi 60 mil asistentes, Lady Gaga ofreció un recorrido por su historia musical, combinando clásicos y temas nuevos de su álbum “Mayhem”, que marca su regreso al pop tras años de experimentar con otros géneros.

El show arrancó con “Bloody Mary”, abriendo uno de los cinco actos en los que se divide la gira. Luego sonó su nuevo éxito viral “Abracadabra”, mezclado con los clásicos “Judas” y “SchiBe”, una fórmula que ha causado sensación en redes.

Nuevas canciones como “Garden of Eden” se intercalaron con hits como “Poker Face”, para después regresar con más novedades como “Perfect Celebrity” y “Desease”, antes de hacer vibrar el estadio con clásicos como “Paparazzi” y “Alejandro”.

De los éxitos clásicos a las nuevas joyas de “Mayhem”

El tercer acto estuvo cargado de estrenos, como “Killah”, “Zombieboy”, su colaboración con Bruno Mars “Die with a Smile” y “How Bad Do U Want Me”. Todo preparado para el gran cierre que inició con “Shadow of a Man” y explotó en euforia con el himno LGBT+ “Born This Way”.

No podían faltar momentos icónicos como “Shallow”, tema inmortalizado en A Star is Born, y uno de los favoritos del nuevo álbum, “Vanish Into You”, que abrió el camino para el cierre magistral con “Bad Romance”.

Un ambiente lleno de “Little Monsters” y looks memorables

Los asistentes se lucieron con atuendos que homenajearon los mejores momentos de Lady Gaga en videos y alfombras rojas. Un ambiente cálido y electrizante acompañó la primera fecha de la artista en México. Hoy, el Estadio GNP volverá a vibrar con una nueva cita entre Gaga y sus “Little Monsters”.