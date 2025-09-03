GENERANDO AUDIO...

Lady Gaga está de estreno con “The Dead Dance” | Foto: Getty Images

Lady Gaga, cantante estadounidense de 39 años, estrenó su nuevo video titulado “The Dead Dance”, filmado en la Isla de las Muñecas, uno de los sitios más misteriosos y emblemáticos de Xochimilco, Ciudad de México. El video fue dirigido por el cineasta Tim Burton, conocido por su estética oscura y fantasiosa, que encajó perfectamente con la atmósfera del lugar.

Tanto la cantante como el cineasta estuvieron este año en la capital mexicana para una gira mundial y la experiencia inmersiva “Tim Burton Laberinto”, respectivamente.

¿Cómo es “The Dead Dance”?

La cantante y el cineasta fueron vistos en junio pasado en Xochimilco, aunque se especuló mucho, por fin este miércoles 3 de septiembre se reveló el secreto.

El video grabado en blanco y negro muestra a Lady Gaga como muñeca caminando entre sus pares colgantes; además, está vestida con un atuendo gótico y rostro pálido, interpreta una coreografía lenta mientras se mezclan escenas entre la vida, la muerte y los recuerdos.

La Isla de las Muñecas, un lugar real lleno de figuras colgadas entre árboles, fue el escenario central.

Cabe recordar que la canción formará parte de la segunda parte de la segunda temporada de “Merlina”, capítulos que se estrenan hoy, y donde Lady Gaga tiene una participación especial.

Redes estallan tras estreno del video de Lady Gaga

Las redes estallaron de felicidad tras confirmarse los rumores de que Lady Gaga había filmado en la Islas de las Muñecas y estos son los mejores memes.

Lady Gaga y Tim Burton, una colaboración irreal

La mancuerna entre Lady Gaga y Tim Burton surgió cuando le llamaron a la cantante porque necesitaban una canción para “Merlina”.

Además de la canción de “The Dead Dance”, la también actriz tendrá una participación en la segunda temporada de la serie de Netflix.

El personaje que interpretará la intérprete de “Just Dance” será una profesora de la Academia Nevermore llamada “Rosaline Rotwood” y los nuevos capítulos se podrán ver a partir de hoy.