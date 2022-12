Lady Gaga hace el “Merlina Challenge” y se vuelve viral

Lady Gaga se sumó al “Merlina Challenge” que se ha vuelto viral en TikTok.

“Merlina” es el último gran éxito de Netflix, serie que tiene varias nominaciones a los Globos de Oro 2023, y como es costumbre cuando algo se vuelve popular tiene su challenge en TikTok. El baile que hace la actriz principal del show Jenna Ortega se ha replicado miles de veces.

El video donde “Merlina” sale bailando viene acompañado con una canción de Lady Gaga, la cual no es la misma que aparece en la serie, pero ha sido tal el éxito que la propia cantante sale imitando los pasos de lo que ahora es conocido como el “Merlina Challenge”.

El video que publicó la cantante de “Poker face” también se ha vuelto muy popular y ya supera las siete millones de reproducciones y tiene más de un millón de “me gusta” y ha generado miles de comentarios.

Cabe destacar que este baile que se hizo tan famoso, fue montado por la propia Jenna Ortega al menos así lo confesó la actriz quien dice haberse inventado toda la coreografía por cuenta propia, por lo que le resultó bastante sorprendente que se volviera tan viral.

“De hecho, me sentí muy insegura acerca de esto. Lo coreografié yo misma y creo que es muy obvio que no soy bailarina o coreógrafa. Solo me inspiré en videos de niños góticos bailando en clubes en los años 80”, explicó la joven actriz a Vulture.

Baile icónico de Jenna Ortega en “Merlina”

En el cuarto episodio de la serie llamado “Qué noche la de ese día”, los alumnos de Nevermore acuden al baile de Rave’N, donde “Merlina” realiza unos llamativos pasos de baile al ritmo de “Goo Goo Muck” de The Cramps. En lugar de utilizar la canción que sale en la serie, muchos fans acompañaron la coreografía con “Bloody Mary” de Lady Gaga, la cual fue lanzada hace 11 años.

Ver más Definitivamente @jennaortega la saca del estadio con este baile pic.twitter.com/gWtm1EF93W — Carlos R. Borja H. (@borjahcarlos) December 3, 2022

Y hace algunos días Jenna Ortega confesó que durante la grabación de la popular escena tenía COVID-19. La actriz admitió que presentó intensos dolores corporales, entre otros signos del padecimiento e incluso salió positiva en la prueba, sin embargo, siguió trabajando.

Fue durante una entrevista, donde la joven de 20 años expuso que dicha parte de la serie se grabó en su primer día con la infección.

“Me desperté y, es raro, nunca me enfermo y cuando lo hago no es muy malo, tenía dolores en el cuerpo. Sentí que me había atropellado un coche y que se me había soltado un duendecillo en la garganta y me arañaba las paredes del esófago”, recordó.

También dijo que recibió medicamentos durante los cortes mientras esperaba su prueba. “Pedí rehacerlo pero no tuvimos tiempo. Creo que probablemente podría haberlo hecho un poco mejor”, comentó.