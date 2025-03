Lady Gaga padeció psicosis: “Perdí contacto con la realidad”

GENERANDO AUDIO...

Lady Gaga compartió que padeció psicosis.

Lady Gaga padeció psicosis hace cinco años, así lo compartió la cantante en el podcast: The Interview del The New York Times.

Durante la entrevista, la cantante recordó que hace tiempo atravesó una dura etapa donde se vio comprometida su integridad y estabilidad emocional, así como anímica.

“Hace cinco años tuve psicosis. Perdí el contacto profundo con la realidad durante un tiempo. Me alejó de la vida de una manera importante y después de muchos años de trabajo duro recuperé mi estado original”, compartió Lady Gaga.

Lady Gaga, cuyo nombre real es Stefani Germanotta, reconoció que fue un periodo difícil de su vida. Y compartió cómo este periodo la llevó a un momento “especial” entre ella y su ahora prometido Michael Polanski.

“Fue un momento difícil y en realidad fue muy especial cuando conocí a mi pareja, porque cuando conocí a Michael ya estaba en un momento mucho mejor, pero recuerdo que él me dijo ‘Sé que podrías ser mucho más feliz de lo que eres'”. Lady Gaga

La cantante de éxitos como “Bad Romance” también confesó la dificultad que enfrentó al tratar de abordar sus problemas de salud.

“Es algo de lo que cada vez me era más difícil hablar”, dijo.

Y añadió:

“Odio sentirme definida por ello. Sentí que era algo de lo que me avergonzaba. Pero no creo que debamos sentirnos avergonzados si pasamos por momentos así. Lo que más deseo decir es que esto puede mejorar. En mi caso, lo hizo, y estoy agradecida por ello”.

El amor en la vida de Lady Gaga

Durante el podcast, la también actriz le dedicó unas palabras a su novio: “Desde el momento en que conocí a Michael, tuvo la disposición más cálida y amable de cualquier persona que haya conocido en toda mi vida”.

Lady Gaga y Polansky hicieron pública su relación por primera vez en el 2019 y confirmaron su compromiso en julio del 2024.