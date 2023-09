“Lakers: tiempo de ganar” vuelve con una segunda temporada: ¿cómo y dónde verla?

“Lakers: tiempo de ganar” regresa con segunda temporada. Foto: HBO

“Lakers: tiempo de ganar” (Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty) regresa con su segunda temporada, situada en la era dorada de Los Ángeles Lakers, uno de los más grandes equipos de la historia de la NBA. Ahora, Magic Johnson y Larry Bird se enfrentan en 10 episodios.

La serie se estrenó el domingo 6 de agosto y sale un episodio nuevo cada semana. Hasta el momento se han estrenado cuatro episodios.

La serie ya está disponible en la plataforma de HBO . Nuevamente, es un retrato entre la ficción y la realidad de lo que estos dos populares jugadores vivieron en la época de los 80s.

UnoTV.com platicó con Emma Potter, diseñadora de vestuario de la serie, quien reveló que pasó muchas horas viendo videos y fotos para la creación de la ropa.

“Para mí siempre fue importante la investigación para la recreación de este mundo, había muchos videos que ver, lo cual es genial, además de eso, fue excavar en el pasado con noticias, periódicos y fotos. Puedes estar tres horas viéndolas, pero de repente aparece una muy buena y te inspira para crear un vestuario”. Emma Potter, diseñadora de vestuario de “Lakers: Tiempo de ganar”

El equipo de trabajo de vestuarios era conformado por 40 personas y hubieron ocasiones en las que tuvieron que confeccionar cerca de 700 trajes solo para una secuencia: “por semana hacíamos cerca de 80 prendas”

La diseñadora añadió que esta segunda temporada tendrá muchas transiciones, se conocerá más a fondo sobre la vida familiar de los protagonistas, así como los grandes retos y las altas y bajas dentro de la cancha.

¿Qué pasa en la segunda temporada?

El tráiler de la segunda temporada muestra que el foco principal será la rivalidad entre Magic Johnson de los Lakers y Larry Bird de los Boston Celtics. Una de los duelos personales más emblemáticos de la historia de la NBA.

“Lakers: tiempo de ganar” se desarrollará entre 1980 y 1984, mostrando las altas y bajas del equipo tras ganar el campeonato en 1980.

Se tocan temas como los desafíos que enfrenta un equipo después de alcanzar el éxito y la dificultad de mantenerse en la cima. La serie, aunque basada en hechos reales, no es un documental y está envuelta con muchos momentos dramáticos.

¿De qué trata la primera temporada de Lakers: tiempo de ganar?

La primera temporada se centró en el debut de Magic Johnson con los Lakers y culminó con el equipo consagrándose campeones de la NBA en mayo de 1980.

La serie siguió la llegada del nuevo dueño, Jerry Buss, y los cambios radicales que implementó, creando lo que se conocería como los Showtime Lakers. Además, no faltaron los problemas fuera de la cancha con dramas relacionados al sexo, drogas y más.

Dichos aspectos incluso generaron críticas por parte de personajes reales que se sintieron mal representados, incluidos Magic Johnson y el entrenador Jerry West.

“Lakers: tiempo de ganar” fue creada por Max Borenstein y Jim Hecht. Está basada en el libro de Jeff Pearlman sobre la dinastía de Los Angeles Lakers en los años 80 y dirigida por Adam McKay.

John C. Reilly y Jason Clarke son los protagonistas. Se estrenó en marzo de 2022 en HBO.