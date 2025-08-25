GENERANDO AUDIO...

Lamine Yamal confirma romance con Nicki Nicole. Foto: Getty

El futbolista Lamine Yamal confirmó su romance con la cantante argentina Nicki Nicole tras varios semanas de rumores. Los famosos revelaron su amor a través de una fotografía en redes sociales.

El español fue el responsable de hacer oficial su relación con la cantante tras subir una Historia en su cuenta de Instagram, donde se observa un pastel, globos de corazón, velas y flores para redondear el ambiente de amor.

¿Qué festejaban Lamine Yamal y Nicki Nicole?

La cantante y compositora argentina Nicki Nicole cumplió 25 años justo este 25 de agosto, por lo cual, la foto con el futbolista del Barcelona también iría acompañada por un detalle de festejo.

Cabe destacar que un emoji de pastel fue lo único que el joven de 18 años añadió a su imagen publicada en Instagram, donde ambos lucieron atuendos en color negro.

¿Quién es Nicki Nicole?

Nicole Denise Cucco, conocida artísticamente como Nicki Nicole, es una cantante, rapera y compositora originaria de Rosario, Argentina. Ella se ha descrito como mejor escritora que freestyler, por lo que empezó a trabajar en sus propias canciones desde que tenía 15 años.

Y aunque sabía que eso era lo que quería, no estaba totalmente segura de hacerlo por una razón: la aprobación de su madre. Pero cuando la obtuvo, decidió empezar a buscar espacios en bares para cantar. En una ocasión, un productor la escuchó, y la contactó para empezar a trabajar con ella.

Si primer sencillo, llamado “Wapo Traketero”, fue lanzado en 2019 y acumuló rápidamente millones de reproducciones. Meses más tarde trabajó en una de las famosas sesiones de Bizarrap, misma que logró entrar al top 3 del Argentina Hot 100 de Billboard.

En su corta carrera ha colaborado con artistas como Trueno, Dread Mar-I, Lunay, No Te Va A Gustar, Christina Aguilera, Aitana, Rauw Alejandro, Tiago PZK, Nathy Peluso, Pedro Capó y De La Ghetto, por mencionar algunos.