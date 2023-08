Lana del Rey en México 2023: así se vivió su concierto en CDMX frente a más de 50 mil personas

Lana del Rey se presentó en el Foro Sol de la CDMX | Foto: X (@mrmorevlogs) y UnoTV

“El cielo es un lugar en la Tierra contigo”, dice la canción Videogames de Lana del Rey, quien trasladó el paraíso al Foro Sol de la Ciudad de México este martes 15 de agosto. Por casi dos horas, la cantante neoyorquina regresó a su esencia, combatió al color y pintó de blanco a casi 50 mil personas que se dieron cita para ver su regreso tras siete años de ausencia.

Lana del Rey, la reina blanca en la Ciudad de México

A las 21:10 horas comenzó el primero de dos conciertos de Lana del Rey en la Ciudad de México. Unos minutos antes, un grupo de seguidoras apasionadas recorrieron las butacas del Foro Sol para repartir tres pedacitos de celofán para colocarlos en el flash del celular en las siguientes canciones:

Celofán azul para Blue Jeans

Celofán rojo para Cherry

Celofán violeta para Summertime Sadness

Como si supieran al menos tres canciones inapelables del setlist, las aficionadas se disponían a pintar el recinto de colores, sin saber que Elizabeth Woolridge, nombre real de la cantante, tenía otro plan. Desde su salida al escenario, dejó claro que la noche sería blanca.

La bienvenida en las puertas del cielo no fue simbólica. La estadounidense inscribió el siguiente mensaje en las pantallas gigantes: “Dios les bendiga, Ciudad de México”, quizás agradeciendo también a los cientos de capitalinos que la buscaron en las calles de su ciudad.

Ver más Confirmo que Lana Del Rey te recibe en el cielo. Fin 🚬 pic.twitter.com/oKWK7SqBCO — 𝐲𝐚𝐬. (@yas_r97) August 16, 2023

Lana del Rey apareció en un atuendo blanco que emulaba a un vestido de novia. Durante la canción A&W, la primera de la noche, su vestido desplegó una larga cola. Cual boda, las bailarinas se volvieron pajes y el escenario un altar solemne.

Ver más Lana del Rey durante su presentación en el foro sol CDMX pic.twitter.com/neonhFsl10 — MORE (@mrmorevlogs) August 16, 2023

Ver más llegó la virgen al foro sol de mexico, mejor conocida como Lana del Rey, es el cielo en personapic.twitter.com/sBkX5iKQ9a — Juan David Rojas (@juandavidrrz) August 16, 2023

Las bailarinas volvieron a ser bailarinas para Young and Beautiful, uno de los himnos de la cantante que desplegó varias eras de su carrera sin perder la tonalidad blanca. Desde el melancólico Born to Die hasta el intempestivo Ultraviolence, terminando con el reciente Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd.

Lágrimas, recuerdos y luces en el Foro Sol

“¿Estoy soñando?”, preguntó incrédula Lana del Rey al ver a más de 50 mil personas reunidas en la Magdalena Mixhuca de la Ciudad de México. Las seguidoras vestidas con coronas de flores, collares brillantes y maquillajes que emulaban a la época dorada de Tumblr, lloraron sin parar.

Las lágrimas brotaban por el recuerdo del amor de secundaria o las heridas que nunca sanaron y que siguen vigentes al ver al rostro que acompañó esa tristeza por años. Los nuevos seguidores podían sentirse desvinculados ante una presentación que va de lo triste a lo esperanzador. Todo adornado por el blanco de su vestido y de las luces del Foro Sol.

Ver más #LanadelRey iba de blanco y el Foro Sol también pic.twitter.com/uqoWdWZLux — Valerio Benustelli (@fredy_guevara27) August 16, 2023

Durante casi una hora, y con pocas pausas, interpretó tantos temas antiguos como novedades. Bartender, del álbum Norman F*cking Rockwell! resonaba antes de Chemtrails over the Country del álbum homónimo. No sin dejar de recordar a Cherry de Lust for Life o Ride del aclamado álbum Born to Die.

Pocas palabras pero Lana del Rey ya es mexicana

A la mitad de su ceremonia celestial en la Ciudad de México, una vez que los arcángeles pasaron lista y los malos bajaron al inframundo, Lana del Rey ofreció un milagro más. A los dichosos, que en su vida terrena hicieron el bien, ella se acercó y con una mirada alegre les tomó la mano y a algunos más el celular para tomarse una selfie.

La cantante neoyorquina de 38 años, que por dos horas fue perenne, se bajó del escenario que no la colmaba para convivir con esos “dementes” que acamparon fuera del Autódromo Hermanos Rodríguez por días. Recompensándoles el tiempo y el frío, recibió sus flores, sus banderas mexicanas, sus abrazos y sus besos consumados por varias noches.

Ver más Lana del rey bajó al publico del foro sol mexico y yo solo quiero vivir ese sueño como el afortunado muchacho que además de recibir autografo y tomarse foto con ella, le dió un BESO en el cachete a lana



me muero de celos

😭❤️



pic.twitter.com/Y53hwavwpg — Juan David Rojas (@juandavidrrz) August 16, 2023

Inmediatamente después de la única pausa que hizo para consentir a sus creyentes, el resto del público conmovido se limitó a decir lo único que se le ocurrió: “Lana, hermana, ya eres mexicana“.

“Cinnamon Girl” regresa al repertorio

Pero ese no fue el único momento de apapacho para las 50 mil personas que, si bien dejaron espacios vacíos en la parte baja del cielo, siempre se hicieron sentir. Para agradecer los favores recibidos, Lana del Rey regresó el tema Cinnamon Girl tras 12 años de ausencia en su repertorio.

Ver más LANA DEL REY CANTANDO CINNAMON GIRL EN CDMX MI CANCIÓN NO MAMES pic.twitter.com/vNG0PsqKmT — ale (@chastainscule) August 16, 2023

Al final, los pedazos de celofán no sirvieron de mucho, el color blanco nunca se fue. Hasta las nubes acompañaban con su tono claro ya entrada la noche. Ni la naturaleza quería perderse de la celebración que terminaría aproximadamente a las 23:00 horas.

Lana del Rey no perdió la oportunidad de interpretar sus “cantos gregorianos” más famosos, tales como Born to die, Blue Jeans y Videogames, tras la cual muchos seguidores comenzaron a tomar las vías de salida para alcanzar el metro o no encontrarse con el tránsito capitalino.

Ver más Lana del Rey – Video Games en el foro sol CDMX pic.twitter.com/DSMI2huqEp — MORE (@mrmorevlogs) August 16, 2023

El llanto no cedió, pero traía inmensa felicidad tras de sí. Aún con la ausencia de temas como National Anthem, Off to the races o Serial Killer, la luz no se apagó gracias a todo su repertorio:

A&W

Young and Beautiful

Bartender

Chemtrails over the Country Club

The Grants

Cherry

Pretty when you cry

Ride

Stand by your man

Blue Jeans

Norman F*cking Rockwell

Arcadia

Ultraviolence

Born to die

Diet Mountain Dew

Summertime Sadness

Cinnamon Girl

Get Free

For Free

Candy Necklace

Video Games

Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd

Hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it

Y así como Lana del Rey dio la bienvenida, bendiciendo a la Ciudad de México, se despidió con un corto, pero contundente, “El Fin“. Al final de la noche, Dios sí bendijo a quienes creyeron, en espera de una nueva visita. En paz y con la garganta adolorida, la celebración terminó, al menos por hoy, pues falta una fecha más.