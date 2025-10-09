Lanzan primer tráiler de “A Knight of the Seven Kingdoms”, la nueva serie del universo de “Game of Thrones”

GENERANDO AUDIO...

La serie se estrenará en enero del próximo año. Foto: HBO

El universo de “Game of Thrones” se expande y HBO lanzó el primer tráiler de la serie “A Knight of the Seven Kingdoms”, adaptación de la trilogía titulada “Tales of Dunk and Egg”.

La cadena emocionó a los fans hace algunos días publicando el póster oficial de la nueva serie basada en las novelas de George R.R. Martin.

Avance de “A Knight of the Seven Kingdoms”, la historia de Dunk y Egg

El avance de la serie “A Knight of the Seven Kingdoms”, que se desarrolla 100 años antes de los eventos que sucedieron en “Game of Thrones”, contará la historia de Ser Duncan the Tall, también conocido como Dunk, y Egg.

Dunk es un escudero que aspira a convertirse en caballero y su cualidad radica en que es muy alto, mientras que Egg es un supuesto huérfano.

Juntos vivirán algunas aventuras a lo largo de los Siete Reinos de Westeros dejando de lado lo fantástico (dragones) como fue “Game of Thrones” y “House of the Dragon”.

¿Cuándo se va estrenar “A Knight of the Seven Kingdoms”?

La primera temporada de la serie precuela de “Game of Thrones” llegará a HBO en enero del próximo año y los fans ya no pueden esperar para verla.

¿Quiénes son los protagonistas?

La nueva serie de HBO se basa en las novelas cortas “Tales of Dunk and Egg” de George R. R. Martin y se desarrollará unos 90 años antes de los eventos de “Game of Thrones”.

Los personajes principales son:

Ser Duncan “Dunk” el Alto (interpretado por Peter Claffey ): un caballero andante de origen humilde que recorre Westeros bajo el lema del honor.

(interpretado por ): un caballero andante de origen humilde que recorre Westeros bajo el lema del honor. Aegon “Egg” Targaryen (interpretado por Dexter Sol Ansell): un joven príncipe Targaryen que actúa como escudero de Dunk, bajo la identidad de Egg.

Además de estos dos protagonistas centrales, la serie introduce personajes clave del universo Targaryen y caballeros aliados o rivales:

Príncipe Aerion “Brightflame” Targaryen (Finn Bennett): hermano mayor de Egg

(Finn Bennett): hermano mayor de Egg Príncipe Baelor “Breakspear” Targaryen (Bertie Carvel): heredero al Trono de Hierro, Mano del Rey Daeron II y tío de Egg

(Bertie Carvel): heredero al Trono de Hierro, Mano del Rey Daeron II y tío de Egg Príncipe Maekar Targaryen (Sam Spruell): otro miembro importante de la Casa Targaryen, vinculado familiarmente con Egg y Aerion

(Sam Spruell): otro miembro importante de la Casa Targaryen, vinculado familiarmente con Egg y Aerion Ser Lyonel Baratheon (Daniel Ings): un caballero conocido como “Tormenta de risas”, perteneciente a la Casa Baratheon

(Daniel Ings): un caballero conocido como “Tormenta de risas”, perteneciente a la Casa Baratheon Tanselle (Tanzyn Crawford): una titiritera dorniense que será parte del trasfondo del mundo de los Siete Reinos

La serie promete mostrar cómo opera el mundo de los caballeros y realeza en una época en que los dragones ya no son dominantes, y centrarse en las relaciones humanas, el honor y los dilemas morales más que en batallas mágicas épicas.