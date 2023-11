“Esto es maquiavélico”: Larissa Mendizábal dice que Rodrigo Cachero descubrió la infidelidad de la que fueron víctimas

Larissa y Rodrigo Cachero fueron víctimas de infidelidad. Foto: Cuartoscuro

Larissa Mendizábal habló sobre la infidelidad de Augusto, su pareja, con Adianez Hernández, pareja del actor Rodrigo Cachero, y reveló que, tras enterarse, regresó a terapia, y confesó que tenía un sentimiento de vergüenza.

“Me entró una sensación de vergüenza. Ese proceso en donde se revuelven demasiadas sensaciones… A mí me costó. Va para cuatro meses y me costó mucho procesarlo. Volví a terapia que hace mucho tiempo no iba”.

En entrevista con el programa De Primera Mano, Larissa Mendizábal confesó que fue Rodrigo Cachero, quien también fue su pareja hace varios años y con quien tiene un hijo, el que se dio cuenta de la infidelidad entre Augusto y Adianez Hernández.

“Yo sí los conozco y tampoco lo entiendo. Fue como sorpresivo, doloroso, extraño. En palabras de (Rodrigo) Cachero, porque hablamos luego, luego, cuando nos enteramos, me dijo ‘La, esto es maquiavélico’. Ésas fueron las primeras palabras de Rodrigo”.

La actriz recordó que tras el ultimátum que le puso Rodrigo Cachero a Augusto Bravo, éste confesó la aventura que sostenía con la actriz y conductora Adianez, que, tras estallado el escándalo, aceptó su culpabilidad.

“Me entero por Augusto porque Rodrigo se da cuenta y le marca a Augusto y le dice ‘ya sé todo. Si no le dices a Larissa todo, le digo yo’. Me tuvo que decir. Me dijo, ‘te fui infiel y lo peor es con quién’. Pasaron unos segundos, que se me hicieron eternos, me repasé a mi lista de mis amigas, porque cuando me dijo ‘lo peor es con quien’ dije ‘la conozco’. Y cuando me dijo con quién le pude decir poco, estaba como en shock”

Tras confesar su infidelidad, Augusto aseguró que saldría del país para poder pensar las cosas, situación que no fue real, pues después fue captado junto a Adianez en una fiesta.

“Me dijo, ‘me voy a ir unos días de México a pensar’. Cosa que no pasó porque sólo fue el pretexto para irse”.

La también actriz aseguró que en pláticas con Rodrigo Cachero coinciden en que en sus respectivas relaciones no había problemas, por lo que la infidelidad fue sorpresiva y destacó que, aunque la relación con el actor es cordial por el hijo que tienen en común, sus ahora exparejas nunca convivieron.

“No me lo esperaba. Ni Rodrigo tampoco, lo hemos platicado, según los dos, estábamos bien en nuestras respectivas parejas. Nunca convivimos. Yo con Cachero, como tenemos un hijo, tenemos una relación cordial desde hace 25 años que tiene mi hijo, con Cachero llevo divorciada años, me divorcié cuando mi hijo tenía 5”.