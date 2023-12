Las 10 bandas imperdibles del Vive Latino 2024

El Vive Latino se realizará el 16 y 17 de marzo de 2024. Fotos: AFP / Cuartoscuro

La música en vivo tendrá uno de sus momentos más importantes en México el próximo 16 y 17 de marzo con la celebración del Vive Latino 2024, el cual se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Recientemente, los organizadores del Vive Latino dieron a conocer el cartel por día, el cual estará encabezado el sábado 16 de marzo de 2024 por bandas como El Columpio Asesino, La Adictiva, La Vela Puerca, Sonido Gallo Negro, entre otras.

El domingo 17 de marzo de 2024, destaca la participación de Silvana Estrada, José Madero, Dante Spinetta y San Pascualito Rey, entre muchas más. Aún falta que se den a conocer los horarios.

En UnoTV hacemos un recuento de las 10 bandas que no te puedes perder en la edición 2024 del Vive Latino, recordando que en el arte cualquier apreciación es subjetiva y que “en gustos se rompen géneros”.

1. Scorpions

Sin lugar a dudas, el Vive Latino se voló la barda al presentar en su edición 2024 a Scorpions, banda alemana de hard rock y heavy metal que ha dejado verdaderos himnos que perdurarán hasta el fin de la humanidad.

La legendaria banda que vio la luz en 1965 y que ha dejado decenas de álbumes a lo largo de su vida, seguramente deleitará al público mexicano con clásicos como “Wind Of Change”, “Rock You Like A Hurricane” y “Still Loving You”, entre otros.

Scorpions, que en Spotify ha roto récords con más de 12 millones de escuchas mensuales, se presentará en el Vive Latino el sábado 16 de marzo.

2. Fito Páez

La vida de Rodolfo Páez ha estado en boca de todos los amantes de la música argentina (Rosario) después de que Netflix estrenara la serie “El amor después del amor” que versa, precisamente, sobre Fito y su camino en la música.

El artista, integrante de la llamada trova rosarina, es uno de los más esperados en la edición del Vive Latino, en donde seguramente pondrá a miles a corear éxitos como el clásico “11 y 6”, “Mariposa tecknicolor”, “El amor después del amor” y “Al lado del camino”, entre otras.

Fito, quien en Spotify supera los 3 millones de escuchas mensuales, se presentará el sábado 16 de marzo en la edición 2024 del Vive Latino.

3. Bad Religion

El festival musical más importante de Latinoamérica se ganó una mención importante entre la banda punk al incluir en su cartel a la legendaria banda estadounidense Bad Religion.

La banda, fundada en la década de los 80 en el sur de California, seguramente provocará el slam en el Autódromo Hermanos Rodríguez con éxitos como “American Jesus”, “You”, “Do What You Want” y “Punk Rock Song”.

Bad Religion, quien en Spotify acumula la envidiable cantidad de 1 millón 800 mil escuchas mensuales, se presentará el sábado 16 de marzo, lo que hace de este día uno de los más interesantes para la banda que le gusta el rock and roll.

4. Paramore

Una de las bandas contemporáneas que más alegrías ha dado a los amantes del rock alternativo es, sin duda, Paramore.

El grupo, que vio la luz en Tennessee, Estados Unidos, en 2004 y que ha recorrido todo el mundo, es uno de los más esperados por fans de canciones como “Still Into You”, “Misery Business” y “The Only Exception”.

Paramore y la voz de Hayley Williams seguramente darán un toque especial al festival Vive Latino el domingo 17 de marzo del 2024.

5. Hombres G

Apelando completamente a la nostalgia, el Vive Latino 2024 ha convocado a la icónica banda de rock pop española Hombres G, la cual fue fundada por el célebre bajista y vocalista David Summers y que es una de las que más discos ha vendido alrededor del orbe.

Los Hombres G serán quienes pondrán a corear a prácticamente todos los asistentes al Vive Latino canciones como “Devuélveme a mi chica”, “Te quiero”, “El ataque de las chicas cocodrilo” y “Venezia”, entre muchas más.

La banda, cuya rola “Devuélveme a mi chica” supera los 500 millones de reproducciones en Spotify, se presentará el domingo 17 de marzo de 2024.

6. Gogol Bordello

Gogol Bordello se presentará por segunda ocasión en el festival al cual llevará su sonido gypsy punk el cual emana de manos, voces y pies de músicos originarios de diversas partes del mundo.

La banda, una de las preferidas de Madonna, vio su origen en Nueva York en 1999 y es encabezada por el estrafalario activista de origen ucraniano Eugene Hütz, quien en cada una de sus presentaciones dota de teatralidad a su música.

El platillo de Gogol Bordello es imperdible para los amantes de la música alternativa que gustan de recorrer y explorar mundos sonoros diversos. La banda se presentará el sábado 16 de marzo.

7. Los Lobos

Sin lugar a dudas, una de las sorpresas para este Vive Latino 2024 será la banda de rock chicano Los Lobos, cuya versión de “La Bamba” rompió todos los récords al llegar a la cima del Billboard Hot 100.

Los mexicoestadounidenses seguramente pondrán a bailar a más de uno, además de con “La Bamba”, con canciones como “We Belong Together”, “Come On Lets’Go” y “Donna”, entre otros.

Los Lobos, que en Spotify superan los 2 millones de oyentes mensuales, se presentaran el domingo 17 de marzo.

8. La Castañeda

Una de las bandas de rock más importantes del rock en México, La Castañeda, volverá al festival para iniciar con los festejos por su 35 aniversario.

La banda, conformada por Salvador Moreno, Omar y Oswaldo de León, seguramente será la culminación perfecta de la noche roquera de muchos de sus fans que corearán éxitos como “Cenit”, “Noches de tu piel”, “La Transfusión” y “El Loco”.

El icónico grupo, que recientemente dio una serie de conciertos con el concepto llamado “Trioptica”, se presentará el domingo 17 de marzo.

9. Babasónicos

Una de las bandas más importantes de rock en Latinoamérica, Babasónicos, quienes en alguna ocasión fueron teloneros de INXS y Depeche Mode, regresará a una edición más del Vive Latino para deleitar a sus fans.

Los intérpretes de “Irresponsables”, “El loco”, “Como eran las cosas” y “El colmo” son de los preferidos del público mexicano que siempre los cobija con verdaderos elogios, gritos, aplausos y mucho baile.

La banda, que formó parte de la llamada ola “del nuevo rock argentino” y que cuenta con casi 4 millones de oyentes mensuales en Spotify, se presentará el domingo 17 de marzo.

10. Belanova

El synth pop mexicano se hará presente en el festival Vive Latino para placer de todos aquellos que apelan a la nostalgia y gustan de lo retro, que ha resurgido entre muchos jóvenes, con la presentación de Belanova.

La banda, conformada por Denisse Guerrero, Edgar Huerta y Ricardo Arreola, es una de las más esperadas en esta edición 2024 debido a que acaban de regresar a los escenarios, lo que ha generado expectativa entre sus fans más veteranos y uno que otro joven.

La banda, que a pesar de que se alejó de los escenarios por años, suma casi 10 millones de oyentes mensuales en Spotify, seguramente pondrá a todos a bailar con canciones como “Rosa Pastel”, “Por ti”, “No me voy a morir” y “Me pregunto”.

También valen la pena: Out Of Control Army y BuenRostro

Dentro de las bandas emergentes que el festival ha incluido en su edición 2024 destacan los chilangos Out Of Control Army y BuenRostro.

Ambas bandas han tenido extensas presentaciones en el extranjero, especialmente en Europa, por lo que se antoja que después de participar en el Vive Latino continúen conquistando al mundo.

Out Of Control Army se ha presentado en escenarios importantes como el Auditorio Nacional y el Palacio de los Deportes, acompañando en sus conciertos a Inspector, mientras que BuenRostro, con sus 13 años de trayectoria, se ha mantenido en el circuito independiente.

Out Of Control, quien entre sus éxitos cuenta con temas de ska como “Fuera de Control”, “Mi corazón encantado” y “Al fondo del mar”, entre otras, se presentará el sábado 16 de marzo.

Por su parte, BuenRostro, que ensalza el reggae, rock y la fusión de diversos géneros latinoamericanos en temas como “Dulce Muerte”, “Aguacero” y “Vibra”, entre otros, se presentará el domingo 17 de marzo de 2024.