Huesera, Tótem, Trigal, Rabia… Las 10 mejores películas del cine mexicano en 2023

El 2023 está por eclosionar, por lo que nuestro crítico cinematográfico de cabecera, José Antonio Valdés Peña, hace un recuento por lo mejor que dejó el cine mexicano en este año.

“Siempre llega un momento en el que tienes que hacer el recuento anual, por lo que vamos a hacer una recopilación de 10 películas que fueron importantes en el 2023”, destaca Valdés Peña.

En términos generales, fue un buen año para el cine mexicano con alrededor de 200 premios internacionales para cortometrajes, largometrajes, documentales, ficciones y animaciones. La producción no paró.

Es una película de terror en la cual se observan los cambios profundos que sufre una mujer cuando está embarazada.

La película muestra un retrato de la solidaridad femenina entre tres mujeres a quienes les toca compartir tiempo y espacio en un ambiente rural.

Narra la historia de un personaje peleado con la vida, recientemente viudo, que descubre que su esposa tuvo varios amantes a lo largo de su vida, dándose cuenta de que en realidad nunca la conoció.

Ópera prima que toca el tema de la sexualidad en la adolescencia. Sus protagonistas son dos jóvenes, primas, que viajan a una reunión familiar en una casa de campo para encontrarse con un personaje adulto al que las dos buscarán seducir.

Narra tres historias relacionadas con la migración, donde se observan diferentes tipos de animación para mostrar el abandono de la tierra, familia, las deportaciones y la falta de identidad de quienes nacen en otro país.

La película plantea, a decir de Valdés Peña, el retrato de varios “monstruos”. Por un lado, la “mataviejitas” y, por el otro, el sistema judicial que persiguió a esta mujer durante años y donde algunos exfuncionarios de la justicia hacen unos comentarios a cámara que dan “horror”.

“Por un lado, está el horror de la locura y por el otro el de un sistema judicial que no ha funcionado. Estupendo trabajo que no le da cuadro al ‘monstruo’ para no hacerlo más grande. No es una apología de la locura”.

José Antonio Valdés Peña.