Las 3 películas clave sobre la vida de los grandes pintores mexicanos

De reciente estreno, “Leonora”, una coproducción internacional dirigida por Torsten Klein, revive la vida y obra de la pintora surrealista Leonora Carrington.

Con motivo de este lanzamiento, el crítico José Antonio Valdés Peña presentó para Noticias en Claro una selección de películas que han explorado en el cine la vida y el arte de grandes pintores mexicanos.

Cine y pintura mexicana en 3 películas:

“Frida, naturaleza viva” (1983) – Paul Leduc: Con guion de Leduc y José Joaquín Blanco, la película recrea desde el lecho de muerte los recuerdos fragmentados de Frida Kahlo. Ofelia Medina ofrece una interpretación antológica, acompañada por la escenografía de Alejandro Luna y la fotografía de Ángel Goded. Considerada una obra maestra del cine mexicano.

“Goitia, un dios para sí mismo” (1989) – Diego López: José Carlos Ruiz interpreta al pintor zacatecano Francisco Goitia, marcado por la fe, la soledad y las imágenes de la Revolución y la Guerra Cristera. La cinta plantea un retrato existencial y filosófico, premiado con varios premios Ariel.

“Leonora” (2024) – Torsten Klein: Retrato de Leonora Carrington, pintora surrealista que vivió entre guerras, abrazó la escritura automática y la exploración de lo irracional, y enfrentó con resiliencia un tiempo adverso para las mujeres artistas.

Valdés Peña destacó que estas películas son un banquete de cine y pintura de primer nivel, y recomendó aprovechar el fin de semana para acercarse al arte mexicano desde la pantalla grande.