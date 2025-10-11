GENERANDO AUDIO...

Diane Keaton fue nominada cuatro veces al Oscar – Foto: Reuters

La actriz Diane Keaton acumuló una trayectoria de casi cinco décadas antes de fallecer a los 79 años, según informó la revista People este sábado 11 de octubre. A lo largo de su carrera, acumuló cuatro nominaciones al Premio Oscar por Mejor Actriz, de los cuales ganó uno.

Keaton también ganó múltiples premios, incluyendo dos Globos de Oro y un BAFTA, así como múltiples reconocimientos por parte de la crítica especializada.

Diane Keaton ganó el Oscar por Annie Hall

Su papel protagónico en la comedia romántica del director neoyorquino “Annie Hall” le valió el Premio de la Academia a la Mejor Actriz en 1978.

¿De qué trata? Alvy Singer, un cuarentón neurótico, trabaja como humorista en clubs nocturnos. Tras romper con Annie, reflexiona sobre su vida, rememorando sus amores, sus matrimonios, pero sobre todo su relación con Annie. Al final, llega a la conclusión de que son sus manías y obsesiones las que siempre acaban arruinando su relaciones.

El vestuario de Annie imitaba al de Keaton, lleno de ropa masculina, chalecos y pantalones estructurados, y la película consolidó el lugar de la actriz como ícono de estilo, de acuerdo con la propia revista ‘People’.

Todas las nominaciones de Diane Keaton al Oscar

Recibió tres nominaciones más al Oscar por Mejor Actriz: por “Reds“, película estrenada en 1981, “Simple Secrets” (1996) y “Anything’s Gotta Give” (“Alguien tiene que ceder“), en 2003.

En 1981, Katherine Hepburn le ganó la carrera del Oscar por su papel de Ethel Thayer en “On Golden Pound”; en 1996, el galardón se lo llevó Frances McDormand por “Fargo” de los hermanos Coen.

Finalmente, en 2003 perdió la competencia por el Premio de la Academia contra Charlize Theron, quien deslumbró por su desgarradora aparición en “Monster“.

¿Qué otros premios ganó en su carrera?

El papel de Annie Hall no solo le valió el Oscar, sino que también le dio los siguientes galardones:

Premio BAFTA a Mejor Actriz en un Papel Protagónico (1978)

Mejor Actriz en una Película – Comedia o Musical (1978)

Cabe destacar que también se llevó el Globo de Oro por la Mejor Actriz en una Película Comedia o Musical por “Alguien tiene que ceder“.

Diane Keaton se llevó 15 premios más a lo largo de 54 años de carrera, la cual terminó en 2024 con “Summer Camp“.

Mejor Actriz en Iowa Film Critics Awards por “ Alguien tiene que ceder ” (2004)

” (2004) Mejor Actriz en Kansas City Film Critics Circle Awards por “ Annie Hall ” (1977)

” (1977) Mejor Actriz de Reparto en los National Board of Review Awards por “ Annie Hall ” (1977)

” (1977) Mejor actuación de un conjunto en los National Board of Review Awards por “ The First Wives Club ” (1996)

” (1996) Mejor Actriz en los National Board of Review Awards por “ Alguien tiene que ceder ” (2004)

” (2004) Mejor Actriz en los New York Film Critics Circle Awards por “ Annie Hall ” (1977)

” (1977) Mejor Actriz en los AARP Movies for Grownups Awards por “ Alguien tiene que ceder ” (2004)

” (2004) Mejor Historia de Amor para Adultos Mayores en los AARP Movies for Grownups Awards por “ Alguien tiene que ceder ” (2004)

” (2004) Mejor Actriz de Reparto en los AARP Movies for Grownups Awards por “ The family stone ” (2006)

” (2006) Mejor Historia de Amor para Adultos Mayores AARP Movies for Grownups Awards por “ Five Flights Up ” (2026)

” (2026) Mejor Actriz Extranjera en los David di Donatello Awards por “ Reds ” (1982)

” (1982) Mejor Intérprete Extranjero en los Fontogramas de Plata por “ Buscando al Sr. Goodbar ” (1979)

” (1979) Película para la TV o miniserie en los Prism Awards po “ On Ice ” (2004)

” (2004) Mejor Actriz en una Película – Comedia o Musical en los Satellite Awards por “Alguien tiene que ceder” (20024)

¿Quién fue Diane Keaton?

Diane Keaton nació el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles, California, y destacó gracias a una carrera que abarcó más de cinco décadas de éxitos como actriz y directora, de acuerdo con su biografía publicada en Britannica.

Formada en el Santa Ana College y en el prestigioso Neighborhood Playhouse de Nueva York, Keaton comenzó su trayectoria en los escenarios de Broadway durante la década de 1960.

En 1968 participó en el musical “Hair“, y poco después brilló en la obra “Play It Again, Sam“, escrita por Woody Allen, quien sería una figura clave en su carrera

Su debut en cine llegó con “Lovers and Other Strangers” (1970). Fue, justamente, durante los años setenta, cuando Diane Keaton alcanzó notoriedad al alternar entre la comedia y el drama.

Esto la llevó a participar en dos películas que cambiarían el rumbo del cine comercial en Hollywood:

“El Padrino” (1972)

“El Padrino II” (1974)

Ambas películas fueron dirigidas por Francis Ford Coppola. La actriz interpretó a Kay Adams, la esposa de Michael Corleone.

Sin embargo, fue su colaboración con el director Woody Allen en títulos como Sleeper (1973) y Manhattan (1979) la que consolidó su imagen como una figura carismática y sofisticada del cine estadounidense.

El punto culminante de su carrera llegó en 1977 con “Annie Hall“, una comedia romántica que redefinió el género y le otorgó el Premio Óscar a Mejor Actriz.

Su interpretación de Annie, una mujer libre y excéntrica, marcó un antes y un después tanto para su carrera como para el cine contemporáneo, según Britannica.

Ese mismo año también se lanzó el drama “Buscando al Sr. Goodbar“, demostrando su habilidad para moverse con soltura entre la ligereza cómica y la profundidad emocional.

En los años ochenta, Keaton siguió cosechando éxitos con películas como “Rojos” (1981), que le valió otra nominación al Óscar, “Crímenes del corazón” (1986) y “Baby Boom” (1987).

Su talento la mantuvo vigente durante los noventa con cintas como El Padrino III (1990), El padre de la novia (1991) y “La habitación de Marvin” (1996).

A inicios del siglo XXI, Keaton protagonizó comedias románticas como “Alguien tiene que ceder” (2003), junto a Jack Nicholson, la cual le valió una nueva nominación al Oscar.

Además, prestó su voz en la cinta animada Buscando a Dory (2016), de Pixar, mostrando una vez más su versatilidad artística.

En televisión, Diane Keaton también dejó huella con su participación en “The Young Pope” (2016), donde interpretó a una monja de carácter firme y entrañable.

En años recientes protagonizó comedias como “Book Club” (2018), “Poms” (2019) y “Mack & Rita” (2022), donde exploró con humor y sensibilidad temas sobre el paso del tiempo y la reinvención personal.

Además de su trabajo actoral, Diane Keaton se destacó como directora, productora y escritora. Dirigió la película “Hanging Up” (2000) y publicó sus memorias “Then Again” (2011), seguidas por la colección de ensayos “Let’s Just Say It Wasn’t Pretty” (2014).

Su amor por el arte y la arquitectura también se reflejó en sus libros de diseño “House” (2012) y “The House That Pinterest Built” (2017).

En su último papel cinematográfico, en 2024, Diane Keaton coprotagonizó “Summer Camp” (“Campamentos de verano”), con Kathy Bates y Alfre Woodard.