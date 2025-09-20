Las dos caras de Robert Redford en 6 películas clave

GENERANDO AUDIO...

El martes pasado murió a los 89 años el actor y director estadounidense Robert Redford, uno de los grandes íconos de Hollywood, símbolo de elegancia en los años sesenta y fundador del festival de cine independiente de Sundance.

Con motivo de su fallecimiento, el crítico José Antonio Valdés Peña presentó para Noticias en Claro una selección de películas que muestran las distintas facetas de Redford como actor, director y promotor del cine independiente.

Robert Redford en 6 películas clave:

“Nuestros años felices” (1973) – Sydney Pollack:

Redford interpreta a un hombre atrapado en la cacería de brujas en Estados Unidos, compartiendo créditos con Barbra Streisand. Una transición de galán hacia personajes más complejos.

“El golpe” (1973) – George Roy Hill

Al lado de Paul Newman, Redford encarna a un estafador en tiempos de la Gran Depresión. Una mezcla de comedia, intriga y acción que le valió nominación al Óscar como mejor actor.

“Todos los hombres del presidente” (1976) – Alan J. Pakula

Redford y Dustin Hoffman interpretan a los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein, quienes destaparon el caso Watergate. Un clásico del thriller periodístico.

“Gente como uno” (1980) – Robert Redford

Ópera prima como director. Ganó el Óscar a mejor película y mejor dirección por este drama familiar marcado por el duelo y la fractura emocional de una familia estadounidense.

“Nada es para siempre” (1992) – Robert Redford

Con Brad Pitt y Craig Sheffer, aborda la relación entre dos hermanos y un padre religioso en Montana, usando la pesca como metáfora de la vida y la memoria. Ganó el Óscar a mejor fotografía.

“El dilema” (1994) – Robert Redford

Historia sobre los inicios de la televisión y los escándalos en concursos, protagonizada por Ralph Fiennes. Otra muestra de su interés en los dilemas éticos y sociales.

Valdés Peña recordó que, además de su carrera en pantalla, Redford fundó el Instituto y Festival de Sundance, impulsando el cine independiente mundial y dando apoyo al cine latinoamericano y mexicano a través de talleres y clínicas.

Toda vez que destacó que su legado trasciende la actuación: fue un defensor del talento joven y de un cine con libertad creativa.