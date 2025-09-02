GENERANDO AUDIO...

Marc Jacobs impresionó con sus uñas en color cobalto. Foto: AFP

El diseñador Marc Jacobs se encuentra en el Festival de Cine de Venecia donde sus uñas se robaron las cámaras por su extravagancia.

Su presencia en el festival se debe a que Sofia Coppola presentó su documental “Marc by Sofa”, un trabajo que aborda la vida del diseñador.

Foto: AFP

Las uñas de Marc Jacobs, una de las protagonistas del Festival de Venecia

El look del diseñador de Nueva York se robó las cámaras recuperando su pelo rizado, que lo acompañó con unas pinzas de peluquería clásica.

Pero las uñas tipo “burbuja”, una tendencia que crea textura en 3D con acabados gelatinosos o tipo gota de agua, en un tono azul cobalto vibrante, fueron las protagonistas.

Foto: AFP

Las uñas: un sello personal de Marc Jacobs

Aunque para muchos fue una sorpresa, quienes siguen de cerca a Marc Jacobs saben que las uñas largas, llamativas y perfectamente cuidadas forman parte esencial de su identidad estética.

Desde hace varios años, el diseñador ha incorporado la manicura como una extensión de su estilo, al igual que su maquillaje sutil, los accesorios coquetos y su afición por piezas clásicas con toques irreverentes.

Durante la pandemia, Jacobs compartió en redes sociales su transición hacia una estética más libre de estereotipos de género, y sus uñas se convirtieron en protagonistas: largas, brillantes, en tonos metálicos, rojos o con efectos tridimensionales.

¿De qué va “Marc by Sofia”?

“Marc by Sofia” sigue a Jacobs mientras prepara el desfile de la Semana de la Moda de Nueva York en la primavera de 2024. La cinta incluye entrevistas, imágenes de archivo y también se cuela entre bastidores

Coppola, que nunca había hecho un documental, afirmó que sintió este proyecto como algo personal, casi como si estuviera haciendo “una película casera”.