Daniela Romo presenta imagen desnuda en “Las Formas del Alma”. FOTO: Uriel Santana

Daniela Romo y Erika Buenfil se desnudaron para la muestra fotográfica “Las Formas del Alma” del artista Uriel Santana, presentada en el Live Aqua de la Ciudad de México este miércoles 1 de octubre de 2025.

A 25 años de su trayectoria, Uriel Santana ha consolidado un estilo único en la fotografía, que lo ha vinculado con el mundo del arte y las celebridades gracias a su dominio de la luz a través del lente.

Desnudo de Daniela Romo

Durante una entrevista, Daniela Romo recordó que hace años realizó un desnudo, pero subrayó que la experiencia es distinta a los 18 o 19 años que a los 66 años que tiene actualmente.

“Es un momento en mi vida en el que quiero devolverme muchas confianzas que a veces crees perdidas. El cuerpo es una envoltura y yo he pasado por varias cosas, pero finalmente eres lo que eres y lo que eres es un alma”. Daniela Romo, cantante y actriz.

La intérprete agradeció la oportunidad al fotógrafo y compartió un mensaje emotivo sobre la experiencia en una publicación en Instagram.

“Desde el alma, hasta el alma a la que le da forma una mirada, la de Uriel Santana”. Daniela Romo, cantante y actriz.

“Las Formas del Alma” de Uriel Santana

FOTO: Uriel Santana

Con motivo de su aniversario número 25, Uriel Santana presentó nuevas imágenes para la muestra “Las Formas del Alma” en el Live Aqua Urban Resort México Bosques de las Lomas, donde exhibió retratos íntimos y naturales de figuras del espectáculo, entre ellas la cantante y actriz Daniela Romo.

El corte de listón rojo estuvo encabezado por Erika Buenfil, Daniela Romo, Mariana Seoane y el propio Uriel Santana.

La presentación contó con la presencia de personalidades como Fernanda Familiar, Grettel Valdez, Ana Celia Urquid, Isabel Lascurain, Fernanda Meade, Eugenio Siller, Diego Amozorrutia y Andrés Palacios.

FOTO: Uriel Santana

En esta primera etapa del proyecto, la mayoría de las personalidades retratadas son figuras conocidas, muchas de ellas casi familiares e ilusoriamente cercanas para una gran parte del público.

Se espera que la exposición recorra varias galerías del país, algunos hoteles y hasta España, para mostrar los retratos de celebridades mexicana principalmente, de acuerdo con Javier Barrera, vicepresidente ejecutivo de Posadas.

Celebridades en “Las Formas del Alma”

La muestra incluye retratos de Bárbara Mori, Aracely Arámbula, Grettell Valdez, Aylín Mújica, Beto Cuevas, Sebastián Rulli, Diego Alfaro y Diego Amozurrutia, entre otros.

En sus fotografías, Santana apostó por el desnudo, considerado uno de sus trabajos más íntimos, que muestra a los actores en su estado más vulnerable, dejando atrás el pudor y encontrando armonía frente al lente.

Las imágenes, en blanco y negro y tonos sepia, resaltan con juegos de luz los detalles del cuerpo.

Originario de Guadalajara, Jalisco, Uriel Santana también se ha desarrollado como diseñador gráfico, director de arte y pintor, además de fotógrafo. Con una frase resume su trabajo en “Las Formas del Alma”.