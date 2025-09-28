GENERANDO AUDIO...

“Las Hermanas Grimm”, es una nueva serie animada basada en la exitosa saga literaria del autor Michael Buckley. Se trata de una propuesta que mezcla acción, fantasía y drama familiar, que promete conquistar tanto a niños como adultos, ofreciendo una narrativa rica en emociones y una animación de primer nivel.

La historia sigue a Sabrina y Daphne Grimm, dos hermanas huérfanas que descubren que son descendientes directas de los legendarios Hermanos Grimm. Mientras intentan descubrir el paradero de sus padres desaparecidos, las jóvenes se ven envueltas en un mundo mágico donde los personajes de los cuentos de hadas son reales… y no todos están dispuestos a ayudar.

El próximo 2 de octubre, el mundo de los cuentos de hadas se transformará en un universo lleno de aventuras, misterio y emociones profundas con el estreno de “Las Hermanas Grimm”.

Ariel Winter da vida a una heroína moderna en “Las Hermanas Grimm”

La actriz Ariel Winter, conocida por su papel en “Modern Family”, presta su voz a Sabrina Grimm, la mayor de las hermanas y una joven sarcástica, inteligente y valiente.

En entrevista exclusiva para UnoTV, Winter compartió su entusiasmo por formar parte del proyecto:

“Cuando era niña, no tuve mucho acceso a este tipo de historias, pero si lo hubiera tenido, Las Hermanas Grimm habría sido mi serie favorita. Es un proyecto increíble y estoy feliz de interpretarlo ahora, incluso como una mujer de 27 años.” Ariel Winter, actriz

Para Winter, uno de los aspectos más destacados de la serie es la representación de niñas fuertes enfrentando situaciones difíciles con valentía.

“Sabrina ha pasado por mucho, pero se mantiene firme. Cuida de su hermana, enfrenta lo desconocido y siempre está lista para actuar. Es una heroína en muchos sentidos.” Ariel Winter, actriz

La actriz también habló sobre el poder de los temas tratados en “Las Hermanas Grimm”: “Aunque es fantasía, también habla de realidades como la vida en un hogar sustituto, la pérdida, la búsqueda de identidad y la hermandad. Todo eso está envuelto en un mundo mágico lleno de héroes, villanos y secretos.”

Puck, el bromista con corazón, cobra vida con la voz de Billy Harris

El actor Billy Harris, que presta su voz a Puck, el travieso compañero de las hermanas, destacó la riqueza del personaje:

“Puck parece un bromista superficial, pero con el tiempo ves su lado protector. Es una especie de guía, alguien que está ahí para ellas en su viaje. Me encantó poder mostrar esas capas del personaje.” Billy Harris, actor

Harris también disfrutó del desafío vocal: “Tuve que cambiar el tono de mi voz, subirlo un poco, tomar té con miel para evitar quedarme ronco. Fue volver a sentirme niño, y eso fue increíble”, contó.

Para el actor de “Ted Lasso”, “Las Hermanas Grimm” tiene el potencial de conectar con todas las edades.

“Lo genial es que puede verla un niño de 8 años o un adulto de 35. Tiene humor, corazón, misterio, y ese toque ‘espeluznante’ que adorábamos cuando éramos pequeños. Es como volver a leer a Roald Dahl o ver esas películas que nos hacían reír y asustarnos al mismo tiempo.” Billy Harris, actor

“Las Hermanas Grimm” va más allá del cuento de hadas

Si bien el mundo de “Las Hermanas Grimm” está poblado por personajes como Blancanieves, Caperucita Roja o el Lobo Feroz, esta no es la típica historia “hecha para niños”. Aquí, los cuentos clásicos sirven como telón de fondo para una historia de crecimiento, resiliencia y empoderamiento.

La serie también apuesta por un enfoque moderno de la narrativa: las protagonistas no son princesas esperando ser rescatadas, sino investigadoras decididas a resolver un misterio que podría cambiar sus vidas.

