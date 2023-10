Las infidelidades de David Beckham a su esposa Victoria

David y Victoria Beckham. | Foto: Getty Images.

El documental “Beckham” recién estrenado en Netflix ha dejado al descubierto, entre otras cosas, las infidelidades cometidas por David Beckham. Esto, a pesar de mantener un matrimonio “sólido” con Victoria Beckham. Pero, ¿con quién ha engañado el exfutbolista a su esposa?

De modelos a maestras, éstas son las infidelidades de David Beckham

Rebecca Loos

Rebecca Loos y David Beckham. | Foto: Getty Images.

En 2003, David Beckham fue captado en modo romántico con la actriz y modelo Rebecca Loos en un centro nocturno.

Según los reportes de la prensa internacional, la infidelidad de Beckham ocurrió cuando éste se mudó a España tras ser fichado por el Real Madrid y Loos era su asistente.

Incluso, el tabloide, News of the World destapó los mensajes de texto que Rebecca y David intercambiaban con tonos sexuales.

Sin embargo, la polémica no terminó ahí, ya que, Loos concedió dos entrevistas para el tabloide Murdoch y la cadena de televisión Sky One, en las que habló de su romance con el futbolista. En ellas Rebecca reveló cómo inició su romance con Beckham y dio detalles sobre los seis encuentros sexuales que tuvieron.

“(Beckham) era un amante complaciente que no le teme al cuerpo de la mujer. Sabe lo que hace. La cosa era quitarnos la ropa, hacerlo y se acabó. Me sentía un poco como una prostituta, me sentía barata, utilizada. Llegué a pensar ¿por qué estoy haciendo esto? Pero lo adoro, todavía lo adoro”, reveló a Sky One.

Sarah Marbeck

De acuerdo con la revista Quien, pocas semanas después de las revelaciones de Rebecca Loos, la modelo Sarah Marbeck, aseguró haber mantenido encuentros sexuales con David Beckham en el 2001, durante la época en la que el Manchester United tuvo una pretemporada en Singapur.

Mabereck, quien habló con el diario News of the World, aseguró que su aventura con Beckham comenzó en una fiesta a la que siguió un intercambio de mensajes de texto con tonos sexuales que duró meses. Hasta que, en 2002, se volvieron a encontrar.

Danielle Heath

La estilista Danielle Heath también se sumó a la lista de mujeres con las que David Beckham le fue infiel a Victoria.

De acuerdo con Health, ella y el británico sostuvieron encuentros sexuales mientras él se encontraba en Madrid.

La maestra de su hija

David Beckham y su hija Harper. | Foto: Getty Images.

La supuesta infidelidad de David Beckham con la maestra de su hija Harper es uno de los escándalos de adulterio más graves que el exjugador ha enfrentado.

Y es que, de acuerdo con tabloides británicos, David no sólo tuvo una aventura con la maestra de su hija, sino que también la embarazó. Motivo por el cual se especuló sobre un posible divorcio entre Victoria y él.

Ana Obregón

Ana Obregón y David Beckham. | Foto: Getty Images.

Otra mujer con la que Beckham fue vinculado sentimentalmente fue la actriz española Ana Obregón. En 2014, ambos fueron relacionados cuando coincidieron en un hotel donde ambos se encontraban hospedados. Sin embargo, parte del escándalo fue provocado por el propio guardaespaldas de Obregón quien ofreció entrevistas asegurando que la actriz y el entonces futbolista habían pasado la noche juntos.

A la polémica de infidelidad se sumó que incluso la propia Victoria asaltó a Ana en un gimnasio para aclarar lo ocurrido, según informaron medios europeos.