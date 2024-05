Frases de “El Señor de los Anillos” que incluso la persona más pequeña nunca debería olvidar

“El Señor de los Anillos” es una trilogía de libros escrita por J.R.R Tolkien y publicada entre 1954 y 1955. Cuarenta y seis años después, Peter Jackson adaptó las novelas a una trilogía hecha especialmente para la pantalla grande, cuya tercera parte ganó 11 permios Oscar.

En pleno 2024, se confirmó el estreno de dos películas más basadas en la obra del escritor británico, sin mencionar que el propio cineasta neozelandés dirigió una segunda trilogía basada en el libro “El Hobbit” entre 2012 y 2014.

En Unotv.com te presentamos algunas de las frases más emblemáticas de las películas y libros de “El Señor de los Anillos“.

La princesa elfo Galadriel es una de las que brindan luz al camino de Frodo Bolson de camino a Mordor para destruir el anillo de poder. Antes de que la Comunidad del Anillo parta en su travesía, esta le dice al hobbit: “Hasta el más pequeño puede cambiar el curso del futuro“.

J.R.R. Tolkien escribió varias frases memorables en su trilogía literaria; sin embargo, el propio Peter Jackson se tomó licencias para escribir frases propias, incluyendo el discurso de Aragorn cuando atacan a la Puerta Negra en “El Retorno del Rey“.

“Hijos de Gondor y Rohan, mis hermanos, he visto en sus ojos el mismo temor que estruja nuestras almas. Tal vez venga el día en que el corazón del hombre se rinda y que olvidemos a los amigos y rompamos todo lazo de amistad, pero ese no es el día. Una horda de lobos y escudos desechos cuando la era del hombre se volverá añicos, pero este no es el día. Este día hay que pelear, por todo lo que más quieran sobre esta tierra, hoy deben resistir”.

“El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey”