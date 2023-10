El nuevo álbum de Bad Bunny ha llegado con muchas frases. | Foto: Getty Images.

“Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, el nuevo disco de Bad Bunny, se estrenó este 13 de octubre. En tan sólo unas horas, el álbum se ha convertido en tendencia global.

En X (antes Twitter), varios de los temas del álbum son tendencia. Mientras que en YouTube, algunas de las canciones superan el millón de reproducciones.

Unotv.com te dice cuáles son las mejores frases del nuevo álbum de Benito, el “Conejo Malo”. Algunas de ellas ya se han popularizado en redes sociales.

Las mejores frases del nuevo álbum de Bad Bunny

Nadie Sabe

“Tú no ere’ mi fan real, por eso te tiré el celular”

Esta frase hace referencia a la intensa polémica que atravesó Benito cuando le tiró un celular a una fan debido a que se vio “atosigado” por ella; posteriormente, Bad Bunny pidió que respeten su espacio.

Mr. October

“Siento que ya pasé GTA, ¿qué… hago ahora?”

Esta es una de las frases del nuevo álbum de Bad Bunny que nos plasma el sentimiento que existe cuando nada nos emociona ya después de un acontecimiento; ni la tiradera ni los haters ni los logros.

Gracias por nada

“Si ponemos nuestros errore’ en la balanza. Yo fallé más que tú, pero en darte mi confianza”

“Aunque baje Jesucristo y nos vuelva a bendecir. Lo nuestro no lo vuelvo a revivir”

“Gracias por nada” es una de las canciones que se encuentra en tendencia en X, pues varios usuarios se han sentido identificados al dar todo por alguien que no dio NADA.

Ver más “GRACIAS POR NADA”

– Bad Bunny pic.twitter.com/cO2DcnMUGM — Bad Bunny Global 🐰 (@badbunny_global) October 13, 2023

Baby nueva

“Y si a ti te va bien, a mí me va mejor”

“Yo te deseo el bien, te deseo lo mejor, y lo mejor ya te pasó”

Otro de los hits que es tendencia es Baby Nueva, que es la superación de un ex después de la decepción marcada en “Gracias por nada”. Benito nos muestra que siempre llega algo mejor y que a quien no hace el mal, le va bien, comparado con quien obra mal.

— yer ❤️‍🔥 (@yer94_) October 13, 2023

Pits

Periódico de ayer, por favor, no me estorbe’

Sin ti no me va bien, me va fenomenal

Pits es una de las canciones que tanto se prometió a los fans, pues hace referencia a los tiempos antiguos de Bad Bunny con una clara referencia a su canción “Ni bien ni mal”, donde Benito habla de que siempre nos irá mejor después de dejar a esa persona.

Baticano

“Tal vez mi música no sea sana. Pero yo no me inventé el sexo ni la marihuana-huana”

“Baticano” es la canción del álbum de Bad Bunny donde el cantante se defiende de aquellos que lo acusan de hacer música mala. Si bien Benito admite que su música no es “sana”, destaca que él no inventó los vicios de los que habla, y que sus letras no son para todos.

De esto último, Bad Bunny habló en su canal de WhatsApp, donde les dijo a los menores de edad que “este álbum no es para ellos”.

No me quiero casar

“Un día de éstos llega mi amor verdadero… Pero, quiero hacerme rico primero”

“2026 y yo sigo soltero”

“Ya mismo vo’a tener un hijo, un heredero”

“No me quiero casar”, es la canción más querida por los fans, ya que no sólo es la más posicionada en las tendencias de X, sino que tiene un sin fin de referencias y revelaciones.

La frase “2026 y yo sigo soltero” está altamente relacionada con “Yonaguni“, canción de Benito que prometía que el amor llegaría a inicios de 2023, en “No me quiero casar”, el Conejo Malo se echa para atrás con esta promesa y mejor menciona que seguirá soltero.

— Indie 505 (@Indie5051) October 13, 2023

Otra de las referencias es el intro que le rinde tributo a Wisin & Yandel con el ritmo de “en la disco bailoteo”.

Pero lo que más preocupa a los fans es que el cantante puertoriqueño habla de que en 2026 tendrá un hijo.

Where She Goes

“Tal ve’ en ti quise encontrar. Lo que en otra perdí”

Esta frase fue altamente criticada por los fans de Bad Bunny desde antes de que saliera el álbum, ya que varios fans creen que hace referencia a la relación que tiene Benito con Kendall Jenner, con quien, de acuerdo a su público, “sólo anda para olvidar a su ex Gabriela”.

— Cinthy ❤ (@cinthiaromc) October 13, 2023

Thunder y Lightning

“Ustede’ me han visto, siempre ando con los mismo’… Mientras ustedes son amigos de to’ el mundo como Balvin”

La tiradera de Bad Bunny continua en el álbum en “Thunder Lightning”, ya que en dicha canción da a entender que el reguetonero J Balvin es cualquiera.

Esta frase ha causado controversia, pues hasta donde se sabía, ambos eran amigos; incluso, sacaron un álbum juntos.

Acho PR

“Gracia’ Dios por poner en mi camino… A Jan, a Noah y a Gabriela, ey”

“Acho PR” es la canción que de acuerdo a los fans “derramó la gota del vaso”; ya que en ella por fin el Conejo Malo revela que realmente si quiere a su ex Gabriela, y aunque no lo diga, la extraña.

— karla (@karlalemuzz) October 13, 2023

Éstas son sólo algunas de las frases del nuevo álbum de Bad Bunny, te invitamos a que escuches el disco completo y nos cuentes cuál fue la frase que más te gustó.