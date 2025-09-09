“Las Muertas”: Luis Estrada lleva a la pantalla la historia de “Las Poquianchis”

GENERANDO AUDIO...

“Las Muertas” es una serie de seis episodios. Foto: Netflix.

La historia de las hermanas González Valenzuela, conocidas como “Las Poquianchis”, regresa en formato de serie con “Las Muertas”, producción creada, dirigida y escrita por Luis Estrada, basada en la novela homónima de Jorge Ibargüengoitia.

El proyecto, que Estrada había querido realizar desde sus inicios en el cine, reúne a un elenco encabezado por Arcelia Ramírez, Paulina Gaitán, Alfonso Herrera y Joaquín Cosío.

La serie retoma uno de los episodios criminales más recordados de la historia reciente de México: la red de trata, explotación y asesinatos cometidos por “Las Poquianchis”, reconocidas incluso por el Libro Guinness de los Récords como las mujeres con más crímenes en el mundo.

Un proyecto esperado desde hace décadas

Luis Estrada compartió con UnoTV que su interés por llevar esta historia a la pantalla comenzó cuando tenía 15 años, recién publicada la primera edición de “Las muertas”.

“Apenas salió la primera edición de Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia, ya quería dedicarme al cine y quería que mi primer proyecto fuera esta historia. A lo largo de mi carrera intenté en varias ocasiones conseguir los derechos, pero nunca lo logré. Siempre lo pensé como una película, pero era demasiado grande para caber en dos o tres horas”, dijo Estrada.

“Las Muertas”, una radiografía social

La historia de “Las Poquianchis” no se limita al crimen, sino que refleja un contexto histórico específico. Estrada subrayó que detrás de los hechos reales había una red de complicidades enmarcadas en la época.

“Este horror no se dio por generación espontánea, sino por la colisión de fuerzas sociales de aquellos años. Había una ecuación perversa de relaciones con el ejército, con políticos y con autoridades en todos los niveles”, añadió el cineasta.

Estrada aseguró que aunque la historia transcurre en los años 50 y 60, existen muchos elementos que siguen vigentes como las desapariciones de mujeres, maltrato, corrupción, impunidad y abuso de poder.

Arcelia Ramírez y Paulia Gaitán son las protagonistas

La serie “Las Muertas” coloca en el centro a dos mujeres, lo cual, señaló Arcelia Ramírez, fue parte del impacto social de la historia real: “Lo que hicieron fue atroz, pero el hecho de que fueran mujeres lo hizo aún más llamativo. En esta serie, las protagonistas son ellas, lo que permite abordar un relato de poder femenino desde un ángulo poco común.”

Para Paulina Gaitán, interpretar a Serafina representó un antes y un después en su trayectoria:

“Desde el libro sabía hacia dónde íbamos. Serafina es un personaje que marca mi carrera. Hubo escenas de gran carga física y emocional, pero me sentí acompañada por el director y mis compañeros.”

La actriz destacó también la importancia del diseño de producción en la construcción de su personaje: “Desde la primera reunión vi la investigación detallada que se había hecho. Los sets, el vestuario, el maquillaje y la caracterización ayudaron a que los personajes vivieran de manera más real.”

Por su parte, Arcelia resaltó el tono narrativo que distingue tanto a Ibargüengoitia como a Estrada:

“Estamos frente a una obra de Jorge Ibargüengoitia, que a través del humor negro y ácido permite contar un hecho terrible sin perder distancia crítica. Creo que la serie logra un diálogo entre esa literatura y el estilo de Luis Estrada.”

Un elenco que retoma la sátira social en “Las Muertas”

Alfonso Herrera, quien interpreta a uno de los personajes centrales, señaló la vigencia del relato: “Las historias de Luis simbran no solo a México, sino a la región. He escuchado reacciones de gente en Colombia o Brasil que dicen: ‘eso también pasa aquí’. Esta serie funciona como una radiografía de lo que somos como sociedad.”

El actor agregó que la adaptación de la novela fue clave pues Luis Estradra logró darle un acento especial a la historia: “Es un material trabajado de manera muy hábil que permite mantener la esencia de Ibargüengoitia y al mismo tiempo darle fuerza en pantalla.”

¿Quiénes eran “Las Poquianchis”?

Las hermanas González Valenzuela, conocidas como “Las Poquianchis”, operaron durante las décadas de 1950 y 1960 en Guanajuato y Jalisco.

Estaban vinculadas a una red de trata y explotación de mujeres, además de múltiples asesinatos. El caso tuvo una amplia cobertura mediática en su momento y se convirtió en referencia obligada en el estudio del crimen organizado en México.

La novela “Las Muertas” fue publicada en 1977 por Jorge Ibargüengoitia y se inspiró en este caso real para construir un relato que mezcla sátira, humor negro y crítica social.