La octava semana de La Casa de los Famosos México 2025 trajo nuevas tensiones y estrategias en la famosa casa. Durante la gala de nominación, conducida por Galilea Montijo, se definió la lista de los cuatro habitantes que quedaron en la placa de eliminación. Con los votos ya abiertos, el público decidirá quién continúa en el reality show.

¿Quiénes son los nominados de la semana 8?

Tras el recuento de puntos, los habitantes que acumularon más votos en contra fueron los siguientes:

Dalilah Polanco: 14 puntos

Aldo De Nigris: 13 puntos

Guana: 12 puntos

Shiky: 8 puntos

Ellos son los cuatro nominados oficiales, quedando fuera de la lista Mar, con 7 puntos, y Alexis Ayala, con solo 2.

Así fue la gala de nominación

La noche inició con el tradicional primer contacto de Galilea Montijo con la casa, quien preguntó a los habitantes cómo vivieron la semana. Aldo de Nigris compartió la emoción de escuchar a su abuela durante la dinámica de El Congelado:

“Cuando la escuché me ganó el sentimiento. Me recargó de energía, no he visto a mi familia en dos meses”, confesó.

Por su parte, Shiky se mostró sensible al sentirse apartado en la convivencia:

“Sí me sentí excluido, porque la mamá de Aarón es nuestra mamá, y la abuela de Aldo es nuestra abuela. Sentí que el círculo debíamos hacerlo entre todos”.

La gala se desarrolló bajo un ambiente de tensión, especialmente después de la discusión entre Aldo y Shiky, que marcó la convivencia de la semana.

¿Cómo votar en La Casa de los Famosos México 2025?

El público puede decidir quién se queda y quién sale. Las votaciones ya están abiertas y se realizan en la página oficial del reality show. Cada voto cuenta para definir el rumbo de la competencia en esta recta final.

Con estos nominados, la estrategia se intensifica y la salida de uno de ellos podría cambiar por completo las alianzas dentro de la casa.