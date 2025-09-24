Las Pandora celebran excelencia con disco nuevo y un libro

GENERANDO AUDIO...

Todo sobre la nueva gira de Pandora. Foto: Cortesía Westwood Entertainment

Este 2025 ha sido un gran año para las Pandora, que festejan cuatro décadas de música y lo hacen con un disco, el cual estrenan este 25 de septiembre, y en el cual incluyen un tema inédito y los demás son covers y reversiones.

Además, están en cuenta regresiva para recibir el Latin Grammy a la excelencia musical.

“Que nos los dieran en este festejo de 40 (años) que estamos teniendo cosas increíbles que vamos a sacar un disco que sale en un par de días, que tenemos este libro también que es toda nuestra historia, que nos den un Grammy”.

Además adelantaron que saldrán de gira sin las Flans por lo que “estamos preparando ya nuestro show solas, aunque también vamos a seguir con Inesperado”, dijo Isabel Lascurain.

Las Pandora recibirán el reconocimiento de la Academia Latina de la Grabación en noviembre próximo en Las Vegas, mientras ensayan su gira pro cumplen los compromisos que tienen con las Flans, este álbum “Pandora 40” no fue nada fácil de crear.

[TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Maroon 5 inaugurará la Arena Guadalajara: Banco Azteca te regala un segundo boleto al comprar con todas sus tarjetas]

Mayte reveló en entrevista para Uno TV que “se escogieron alrededor de 150 canciones porque son de 40 (años) o sea de cuatro décadas; las canciones que fueron importantes para nosotras, no necesariamente las más exitosas, sino las importantes fuimos desmenuzando poco a poco con mucha asesoría hasta de nuestros hijos”.

Fueron meses de grabaciones y postproducción pues ellas se caracterizan por la perfección en sus voces y armonías, pero antes de terminar el año vamos a tener en nuestras manos un libro que detalla su paso por la música, el cual refleja “40 años de nuestra historia desde nuestros inicios hasta ahora que decidimos cerrarlo, con esta entrega maravillosa del Grammy (a la Excelencia Musical), este libro salía ya en este mes (noviembre) y decidimos aplazarlo para que tuviera este contenido”, relató Fernanda Meade.

En tanto, las Pandora seguirán de gira de la manos de las Flans con el +Inesperado Tour previo al arranque de lo que será su primera gira en solitario en varios años.