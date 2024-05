¡Luces, cámara… ¿cambio climático?! Revelan que películas de Hollywood no reflejan la realidad del cambio climático

(Ilustración) Fueron analizadas 250 películas. | Foto: Shutterstock.

Un nuevo estudio realizado por un investigador del Colby College en unión con distintas instituciones reveló que las películas sobre ficción climática a menudo tenían poco que ver con el cambio climático. Esto a pesar que durante la última década la ficción climática o “cli-fi” ha sido un tema recurrente en el cine y librerías, informó la agencia de noticias AP.

El estudio reveló que la gran mayoría de los éxitos de taquilla de Hollywood no reflejan la crisis climática actual, ya que, de 250 películas estrenadas entre 2013 y 2022, sólo una pasó la prueba de “verificación de la realidad climática” propuesta por los autores. Dicha película fue el filme de superhéroes de 2017 “Justice League” (“Liga de la Justicia”), en la que el personaje de Aquaman de Jason Momoa dice: “Oye, no me importa si sube el nivel de los océanos” al Bruce Wayne de Ben Affleck.

Sin embargo, la mayoría de las películas se quedaron cortas. Y es que, menos del 10% de las 250 películas fueron aprobadas, y el cambio climático se mencionó en dos o más escenas de menos del 4% de las películas.

“Eso está fuera de contacto con un público cinéfilo que quiere ver su realidad reflejada en la pantalla”, dijo Matthew Schneider-Mayerson, profesor del Colby College e investigador principal del estudio.

“La conclusión es que la gran mayoría de las películas populares producidas en los últimos 10 años en Estados Unidos, no están retratando el mundo tal como es”, dijo Schneider-Mayerson.

Los autores redujeron la selección de películas al excluir aquellas que no están ambientadas en la Tierra o que su historia transcurriera antes de 2006 o después de 2100.

Películas que muestran y no la realidad climática

Los resultados obtenidos también demostraron que películas que a primera vista parecen tener poca relación el clima o el medio ambiente, sí muestran un escenario consistente con la realidad del cambio climático. Tales cintas son: “Marriage Story” (“Historia de un matrimonio”), “Glass Onion” (“Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion”) y la película de terror popular de 2019 “Midsommar”.

La película de sátira “Don’t Look Up” (“No miren arriba”) que trataba explícitamente sobre el cambio climático también forma parte de las películas que abordan el tema climático consistentemente.

Sin embargo, cintas como “San Andreas” (“San Andrés”), una película de 2015 sobre un terremoto desastroso en la costa oeste, y “The Meg” (“Megalodón”), una película de acción de 2018 ambientada en el océano, no cumplieron con la evaluación.

También se descubrió que los servicios de streaming tenían un porcentaje más alto de películas que incluían el cambio climático que los grandes estudios.

Para Schneider-Mayerson, las películas de cli-fi “están retratando un mundo que ahora es historia o fantasía, un mundo en el que el cambio climático no está ocurriendo”.

Los investigadores del Colby College de Maine publicaron el estudio en abril junto con Good Energy, una consultora ambiental con sede en Los Ángeles. Los resultados fueron revisados otros especialistas y los autores buscan su publicación en revistas científicas. Los investigadores ven la prueba como una forma para que los miembros de la audiencia, escritores y cineastas evalúen la representación del cambio climático en la pantalla, informo AP.