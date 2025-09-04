GENERANDO AUDIO...

Giorgio Armani participó en estas películas y no lo sabías | Foto: AFP

Giorgio Armani, icónico diseñador italiano, falleció a los 91 años, informó este jueves el Armani Group, destacando su relevancia dentro del mundo de la moda; sin embargo, también tuvo participación en el diseño de vestuario de múltiples películas de Hollywood.

IMDB, base de datos especializada en películas y series, reconoce que el “último zar de la moda” participó en el vestuario de al menos 31 películas y tres de ellas se pueden ver a través de la plataforma de streaming Claro Video.

Giorgio Armani participó en estas películas y las puedes ver en Claro Video

“Elysium”

Giorgio Armani no diseñó el vestuario completo de la película futurista “Elysium”; sin embargo, se encargó de los atuendos que vistió el personaje de Jodie Foster, quien interpretó a Jessica Delacourt.

“El caballero de la noche”

Los atuendos de Christian Bale como el Bruce Wayne de Christopher Nolan en “El Caballero de la Noche” fue confeccionado a mano por el “último zar de la moda”, de acuerdo con IMDB.

“Calles de fuego”

Una de las pocas películas en las que Giorgio Armani pudo diseñar el vestuario en su totalidad fue “Calles de fuego“, dirigida por Walter Hill y estrenada en 1984.

“Gigolo Americano”

Una de las películas que marcaron la trayectoria del Richard Gere fue “Gigolo Americano“, cinta de 1980 en la que dio vida a Julian. Sus elegantes atuendos fueron diseñados por el propio Armani.

Esta película tiene inspiración en Giorgio Armani y también está en Claro Video

“El Lobo de Wall Street”

IMDB informa que Sandy Powell, quien diseñó el vestuario de “El Lobo de Wall Street“, utilizó dos trajes de Armani en la película, incluyendo el gris claro que lleva Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) cuando se droga con Donnie Azoff (Jonah Hill) casi al principio de la historia.

Giorgio Armani también diseñó el vestuario y participó en algunas decisiones de las siguientes películas:

Desarrolló el atuendo de Samuel L. Jackson en “Muerte al 2020”

Eligió el guardarropa de Cate Blanchett en “Conspiración y Poder”

Desarrolló el atuendo de tarde de Brad Bitt en “Bastardos sin Gloria”

Diseñó el vestuario de Geraldine Chaplin en “En la ciudad sin límites”

Diseñó el vestuario de Sean Connery en “Sol Naciente”

Fuente: IMDB