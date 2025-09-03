GENERANDO AUDIO...

“Las Poquianchis” explotaban y asesinaban mujeres. Foto: Hecha con IA

“Las Poquianchis” fue el apodo de las hermanas González Valenzuela —María Delfina, María del Carmen, María Luisa (“Eva”) y María de Jesús—, originarias de El Salto, Jalisco, que operaron una red de burdeles donde explotaban sexualmente a mujeres y adolescentes. Su historia llegará a una nueva serie dirigida por el mexicano Luis Estrada.

Su actividad criminal se extendió desde mediados de los años cuarenta hasta 1964, cuando fueron detenidas tras la fuga de una joven que denunció los hechos ante la Policía Judicial de León, Guanajuato.

¿Quiénes eran “Las Poquianchis”?

El nombre de estas hermanas quedó grabado en la memoria criminal de México. Eran hijas de un hacendado que llegó a ser presidente municipal de su pueblo y crecieron en un entorno dominado por un padre autoritario que les transmitió una visión recelosa hacia los hombres.

Lo que comenzó como un negocio familiar de cantinas y burdeles en San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón (Guanajuato) terminó por convertirse en una de las redes de trata y explotación sexual más violentas del país.

Su origen y forma de operar

“Las Poquianchis” reclutaban a sus víctimas, principalmente jóvenes de comunidades rurales y familias de escasos recursos, bajo promesas de empleo como empleadas domésticas o de una vida mejor.

Una vez en los burdeles, las mujeres eran encerradas, explotadas y obligadas a prostituirse. Cuando enfermaban, envejecían, se embarazaban o dejaban de ser “útiles”, las hermanas ordenaban su asesinato. Muchas fueron envenenadas, estranguladas o golpeadas, y después enterradas en fosas clandestinas dentro de sus propiedades.

“Las Poquianchis”, un imperio del terror

Durante casi dos décadas operaron con la complicidad de autoridades locales y judiciales, que recibían sobornos a cambio de silencio. El miedo entre la población era tal, que muy pocos se atrevían a denunciar.

91 víctimas confirmadas, según los registros judiciales.

Más de 150 mujeres asesinadas, de acuerdo con investigaciones periodísticas y testimonios de la época.

La magnitud del caso fue tal que el Guinness World Records las reconoció como la “pareja de asesinas más prolífica de la historia”, atribuyendo al menos 90 muertes a Delfina y María de Jesús.

El principio del fin de “Las Poquianchis”

La caída de “Las Poquianchis” se dio en enero de 1964, cuando una joven escapó de uno de sus burdeles y denunció ante la Policía Judicial de León.

Durante los cateos, las autoridades encontraron decenas de cuerpos enterrados, lo que evidenció la magnitud de sus crímenes.

Las hermanas fueron condenadas a 40 años de prisión por lenocinio, homicidio y secuestro.

María del Carmen murió en 1949, antes de ser juzgada, a causa de cáncer.

Delfina falleció en prisión en 1968.

María Luisa (“Eva”) murió en 1984, también en la cárcel.

María de Jesús obtuvo su libertad y murió años después, hacia mediados de los noventa.

El libro “Las muertas” de Jorge Ibargüengoitia

En 1977, el escritor mexicano Jorge Ibargüengoitia publicó la novela “Las muertas”, una obra satírica inspirada en el caso (con nombres y lugares modificados).

El autor reinterpretó los hechos con su característico humor negro y la novela se convirtió en un clásico de la narrativa mexicana.

La historia de “Las Poquianchis” se convirtió en película

En 1976, el director Felipe Cazals estrenó la película “Las Poquianchis”, inspirada directamente en las hermanas González Valenzuela (no en la novela de Ibargüengoitia, aunque ambos trabajos se basan en el mismo caso).

El elenco fue encabezado por Diana Bracho, María Rojo, Ana Ofelia Murguía, Pilar Pellicer, Manuel Ojeda, Gonzalo Vega, Salvador Sánchez y Tina Romero, entre otros.

La cinta tiene una duración de 110 minutos y es considerada un clásico del cine de denuncia social en México.

La historia de “Las Muertas” llega a plataformas

El 10 de septiembre de 2025, estrenará la serie “Las muertas”, dirigida por Luis Estrada, quien también funge como showrunner y productor.

La producción, de seis episodios, está protagonizada por Paulina Gaitán y Arcelia Ramírez, acompañadas por Joaquín Cosío y Alfonso Herrera.

La serie ficciona los hechos con nombres cambiados —las hermanas “Balardo”— y retoma el tono satírico de la novela de Ibargüengoitia, ofreciendo una reinterpretación contemporánea del caso.