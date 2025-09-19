Late nights unidos por Jimmy Kimmel: Colbert, Stewart, Meyers y Fallon lo respaldan tras su suspensión

GENERANDO AUDIO...

Competencia de Jimmy Kimmel sale en su apoyo. Foto: AFP

La suspensión indefinida del programa “Jimmy Kimmel Live!” por un comentario del presentador sobre el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk ha generado una ola de solidaridad entre sus hasta ahora rivales en la televisión nocturna.

Figuras como Stephen Colbert, Jon Stewart, Seth Meyers y Jimmy Fallon coincidieron en señalar que lo sucedido representa un ataque frontal a la libertad de expresión en Estados Unidos.

“Esta noche todos somos Jimmy Kimmel”, dijo Stephen Colbert durante la apertura de The Late Show, en un discurso que rápidamente se volvió viral.

El comediante calificó la decisión de ABC como una “censura flagrante” y criticó la actitud del presidente Donald Trump, quien celebró la suspensión del programa. “Con un autócrata no puedes ceder ni una pulgada. Si ABC piensa que esto va a satisfacer al régimen son lamentablemente ingenuos”, subrayó.

Jon Stewart, quien suele conducir The Daily Show únicamente los lunes, volvió a la pantalla el jueves con una sátira. Desde un set recargado de dorados que emulaba el Despacho Oval, ironizó sobre el estilo decorativo de la Casa Blanca bajo el segundo mandato de Trump.

Con tono aparentemente nervioso, imitó el estilo propagandístico de la administración y lanzó un mensaje en clave sobre el riesgo de manipular la noción de libertad de expresión.

@elpais Era jueves, pero Jon Stewart decidió que era lunes. El más político de todos los presentadores de ‘late night shows’ estadounidenses ha decidido convertir este 18 de septiembre en lunes: ese es el único día de la semana en el que presenta su ‘The Daily Show’. Sin embargo, los acontecimientos extraordinarios que están teniendo lugar en la parrilla televisiva estadounidense, con el silenciamiento de voces críticas con la Administración de Trump y tras la cancelación repentina de ‘Jimmy Kimmel Live!’, han hecho que el neoyorquino, de 62 años, realice una emisión extraordinaria de su programa: él solo presenta el primer día y durante el resto de la semana lo hace uno de sus colaboradores. Tras la suspensión ‘sine die’ el miércoles del programa de ABC tras un comentario realizado por Kimmel acerca del asesino de Charlie Kirk, toda la parrilla televisiva estadounidense se ha volcado con el presentador. Además de numerosos nombres del mundo de la cultura, sus colegas y excolegas de franja han lamentado la cancelación, hablando en graves términos como “censura” y “autoritarismo criminal”. Pero Stewart ha dado un paso más allá al presentar él su ‘show’, con toda una franja de nada menos que 23 minutos dedicada a la cuestión, y titulado, con toda retranca, ‘El manual de Jon Stewart sobre la libertad de expresión en la gloriosa era Trump tras su paso por el programa de Kimmel’. Además, llevó como invitada a la periodista filipina y premio Nobel de la Paz Maria Ressa, que presentó su libro ‘Cómo luchar contra un dictador’. #jonstewart #thedailyshow #donaldtrump #libertaddeexpresión #jimmykimmel ♬ sonido original – El País

Por su parte, Seth Meyers advirtió que Estados Unidos vive un momento crucial para su democracia. “Me despierto cada día agradecido de vivir en un país que, al menos, dice valorar la libertad de expresión, y vamos a seguir haciendo nuestro programa con entusiasmo e integridad”, expresó en Late Night with Seth Meyers.

Con humor, ironizó que cualquier chiste suyo sobre Trump en el pasado solo podía ser producto de la inteligencia artificial: “Obviamente son deepfakes”, bromeó.

Jimmy Fallon también dedicó su espacio a apoyar a Kimmel. “Para ser sincero, no sé qué está pasando. Nadie lo sabe, pero sí sé que Jimmy Kimmel es un tipo decente, divertido y querido y espero que vuelva”, señaló.

Aunque hizo comentarios satíricos sobre la presión que sienten los comediantes, no dejó de ironizar sobre la figura presidencial, describiendo a Trump como “increíblemente guapo” y con “un pelo perfecto” tras su reciente visita de Estado al Reino Unido.

Pero esto lo hizo como una autocensura ya que una voz superpuesta mencionaba cosas buenas del presidente, mientras que Fallon quería decir algo distinto, dejando que los televidentes interpretaran.

El clima de tensión se intensificó cuando, de regreso de ese viaje, Trump amenazó con retirar los permisos de emisión a las cadenas que lo critiquen. “Cuando se les concede un permiso no están autorizados a ir en nuestra contra”, afirmó, una declaración que ha encendido aún más el debate sobre el futuro de la libertad de prensa y de expresión en el país.

El programa nocturno “Jimmy Kimmel Live!” fue suspendido de manera indefinida por ABC, propiedad de Disney, después de que el presentador hiciera polémicos comentarios sobre la muerte del activista conservador Charlie Kirk.

La decisión llega en medio de fuertes críticas, presiones regulatorias y la amenaza de una posible rebelión de filiales locales. Un portavoz de la cadena confirmó la suspensión del show, que llevaba más de dos décadas al aire.