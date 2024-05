¿Los Latin Grammy podrían realizarse en México? Esto dice el CEO de la Academia Latina

Los Latin Grammy podrían llevarse a cabo en México – Foto: UnoTV y AFP

Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación, reconoció en visita a la CDMX que México levantó la mano para albergar los Latin Grammy. Luego de tener lugar en países como España, esta premiación podría llegar a tierras mexicanas en un lapso de hasta dos años.

¿Los Latin Grammy llegarán a México?

Los Latin Grammy 2023 se llevaron a cabo en Sevilla, España, siendo esta la primera vez que la gala salió de Estados Unidos. Ahora, se ha lanzado una convocatoria para llevar diversas actividades a otros países.

“Vamos a iniciar un proceso de convocatoria formal para seguir sacando la semana del Latin Grammy (…) Eso requiere los recintos, que haya los hoteles, que haya las vías de comunicación y también algún tipo de incentivo que nos permita producir”. Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación

En su reunión con los votantes que participan para seleccionar a los ganadores de los premios, Abud también reconoció que la edición 25 de la premiación regresará a Miami, Estados Unidos, en 2024.

“Nos pareció a todos como que era la secuencia natural desde Sevilla (…) tenía que ser en casa y Miami si te pones a ver, es una capital internacional de Latinoamérica”, señaló desde la Ciudad de México.

La 25ª edición anual de los premios se transmitirá en vivo desde el Kaseya Center el 14 de noviembre. Las nominaciones se anunciarán el 17 de septiembre.

Los Latin Grammy han crecido en importancia, según Manuel Abud

En entrevista con Unotv.com, Manuel Abud dijo que la importancia de los premios se ha fortalecido con el paso de los años “y la razón es porque es un premio entre músicos, no hay un jurado, no es por ventas, no es por streaming, es por lo que entre ellos reconocen como excelencia musical”.

El CEO de la Academia Latina de la Grabación también habló sobre las dos categorías que surgieron este año, una para la música electrónica y otra dedicada a la música mexicana.

“La música mexicana está viviendo un gran momento, está viviendo una clara evolución y era nuestra responsabilidad tener una categoría que reconociera esa evolución”. Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación

Desde la perspectiva del CEO de la Academia Latina de la Grabación, era difícil encajonar a las nuevas propuestas de música mexicana dentro de las categorías tradicionales mexicanas como la ranchera, norteño o banda.