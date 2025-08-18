GENERANDO AUDIO...

Laura Bozzo comparte los momentos más duros de su vida.

Laura Bozzo se prepara para mostrar un lado desconocido de su vida después de más de tres décadas como conductora de televisión. La polémica peruano-mexicana estrena el 28 de agosto un documental que combina archivo inédito, entrevistas exclusivas y testimonios de quienes han sido parte de su camino.

El largometraje, que lleva su nombre, recorre su trayectoria desde los inicios en Perú, su ascenso en México y Miami, hasta el episodio que marcó su vida: el proceso judicial que en 2002 derivó en tres años de arresto domiciliario.

“Creí ingenuamente en la justicia y me equivoqué”, reconoció. “A mí me detienen sin orden de captura, nunca me prueban nada, pero el daño fue enorme: destruyeron a mis padres, a mis hermanos y a mis hijas. Ese ha sido mi dolor más grande”, declaró Laura Bozzo.

Laura Bozzo abre su corazón en documental

Laura Bozzo reveló a UnoTV, que siempre ha querido que el público, sus detractores y seguidores, conocieran un lado que nunca ha mostrado en televisión.

“Yo lloré a escondidas, lloré encerrada, y creo que ya era momento de que la gente supiera. Este documental no se trata de mí, se trata de mostrar que no hay edad para empezar de nuevo y que, por más desgracias que pases, puedes salir adelante”. Laura Bozzo

Laura Bozzo mostrará cómo enfrentó el arresto domiciliario en Perú en 2002 por presuntos vínculos con el exasesor Vladimiro Montesinos, por peculado y asociación ilícita, cumpliendo más de tres años bajo arresto en un estudio de televisión.

La conductora admitió que esa etapa la marcó de por vida: “Me escondía debajo de la cama, como un animalito asustado. Grababa el programa de día y de noche vivía amenazada. Fue una etapa negra, oscura y brillante a la vez, porque logré sobrevivir. Y a pesar de todo, sigo creyendo que vale la pena”.

Muestra heridas familiares

Más allá de la polémica, Laura Bozzo confesó que el documental muestra el impacto que vivieron sus hijas, especialmente Alejandra, la menor, ya que la conductora decidió que ellas vivieran en Miami, lejos del proceso legal que enfrentaba.

“Hubo momentos muy duros en los que tuve que elegir entre mi hija y mi trabajo, y eso me partió el corazón”, contó la conductora. “Cuando vi a Alejandra hablar, entendí cuánto sufrió. Fue como una inocencia robada. Mi otra hija, Vicky, decidió no participar y la respeto. Pero yo siempre estuve en contacto con ellas, rezábamos juntas por teléfono, aunque las heridas siguen ahí”.

Laura Bozzo se muestra como una mujer celosa

La producción “Laura Bozzo” también aborda su vida personal, incluida su relación con Cristian Suárez, quien aparece en el documental con material de archivo que él mismo conservaba.

“Cristian fue una persona muy importante en mi vida. Creo que lo sano es curar las heridas y seguir adelante. Yo sane mis heridas con él y le deseo lo mejor”, aseguró.

Con la misma franqueza, Bozzo reconoció sus defectos.

“Soy celosa, temperamental, muy italiana. He sido tóxica, vengativa, he hecho cosas terribles, pero esa soy yo. No me avergüenzo de nada. Nunca tuve filtro y menos lo voy a tener ahora”. Laura Bozzo

El reto de mostrarse sin máscaras

El documental cuenta con testimonios de su hija Alejandra de la Fuente, Cristian Suárez, Maribel Guardia y otras figuras cercanas, que muestran “lo bueno, lo malo y lo feo” de la conductora.

Para Laura Bozzo esta producción no busca limpiar su imagen ni justificar su historia: “Lo que quiero es que la gente entienda que, aunque tengas depresión, ataques de pánico o ansiedad, se puede salir adelante. He tenido cáncer, he estado muerta 15 segundos, he sido perseguida y privada de mi libertad… y aquí estoy. Moriré siendo auténtica, aunque lo pierda todo”.