¿Se pasó de la raya? Redes explotan contra Laura Flores por broma sobre deportaciones

Redes explotan contra Laura Flores. Foto: Cuartoscuro

Laura Flores enfrenta duras críticas y hasta “cancelación” en redes sociales luego de que la famosa hiciera un chiste sobre las deportaciones que no cesan desde el regreso de Donald Trump a La Casa Blanca.

¿Qué dijo Laura Flores sobre las deportaciones?

A través de redes sociales comenzó a circular un video en donde se escucha a la actriz afirmar que escasean los blanquillos en las tiendas de Florida, lugar en el que, desde hace un tiempo, radica.

Aunque el comentario comenzó un tanto inofensivo, a Laura Flores le pareció chistoso preguntar si la falta de huevos era porque también “deportaron” a las gallinas.

“Ya van varios días que aquí, en la ciudad de Weston, en Florida, no hay huevo en el súper. No hay huevo. ¿Será que habrán deportado también a las gallinas?”, fue el chiste que lanzó Laura Flores.

“Adiós, Laura Flores”: en redes critican a la actriz

En el video retomado por otra cuenta de redes sociales, varios cibernautas condenaron los dichos por la actriz a quien sumaron a la lista de famosos que habrían mostrado su apoyo al republicano, como el caso de Grupo Frontera.

“Adiós, Laura Flores”, “Ya valiste, Laura”, “Bailaste, Laura Flores”, “Cómo arruinar tu carrera en segundos”, “Solitos se están aventando la soga al cuello”, “Si es broma es de muy mal gusto porque ahorita no andamos bromeando, esto es en serio”, “Si era o no broma igual no dio risa”, se lee en la publicación.

Sin embargo, otros cibernautas aseguraron que se trató de un comentario sarcástico y que, incluso, la burla no era para los mexicanos deportados sino para las decisiones de las autoridades estadounidenses.

“El verdadero mexicano entiende ese humor”, “Lo dijo en forma de burla, pero hacia Estados Unidos, eso le entiendo”, “Lo dice, pero en burla para el presidente, no para los mexicanos. No exageren”, “No está burlándose, es sarcasmo. Tú no entendiste”, son parte de los comentarios en favor de Laura Flores.