Laura Flores estrenó romance en 2025.

Laura Flores contó detalles sobre su romance con Lalo Salazar. A días de que destapara su noviazgo, la actriz habló de cómo fue su primera cita y si es verdad que el periodista le pidió ser su novia, como se hacía “a la antigüita”.

Laura Flores y Eduardo Salazar arrancaron el año con noviazgo. Ya habían trabajado juntos en el programa “Hoy” y otra de las confesiones de la intérprete es que es la primeva vez que se enamora de un amigo.

Laura Flores da detalles de su romance con Lalo Salazar

En una entrevista reciente, Laura Flores contó como se dio su relación sentimental con Lalo Salazar. La estrella de telenovelas comentó al programa “Hoy día” que todo surgió de manera inesperada.

Señaló que en un reencuentro que tuvo con el periodista, la tomó por sorpresa que él estaba divorciado, así como ella.

“Así fue como empezaron las cosas. Se me hizo rarísimo, nunca me había pasado, tener un amigo y que de repente te guste. Es una persona con un gran sentido del humor, yo nunca me había sentado a hablar con él, en la sobremesa en la Ciudad de México, que es padrísimo”.



Laura disfrutó de una comida de más de cuatro horas en su primera cita con Lalo. En esa ocasión también estuvo Danielle de Iturbide, compañera de Salazar, y su esposo.

La intérprete compartió que su ahora pareja tuvo el gesto de pedirle que fuera su novia.

“Sí, fue a la antigüita. Lo más padre es que somos novios de manita sudada. El tiempo dirá qué más va a pasar, está todo muy padre y bonito”.



Flores dejó visible que ella y su novio apenas se están conociendo. En la entrevista reconoció que tuvo cierto temor al hacer público su romance.

“Me dijo: ‘¿quieres ser mi novia?’, y yo le dije: ‘¡sí!’. Me quería dar un beso y le dije: ‘no, aquí, no’. Me dio pena, entonces ya me dio el beso en su coche, un poquito más en privado”.



