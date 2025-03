¿Se viene el sexto? Laura Flores revela si quiere casarse con Lalo Salazar

GENERANDO AUDIO...

Laura Flores, actriz y cantante. Foto: Cuartoscuro

Laura Flores se encuentra viviendo un feliz momento junto a Lalo Salazar, con quien inició un romance hace unas semanas. Ahora, la actriz reveló si desea llegar al altar con el periodista, quien sería su sexto marido.

En entrevista con el programa “Venga la alegría”, Laura Flores aseguró que, por el momento, ni ella ni Lalo Salazar buscan convertirse en marido y mujer. Además, descartó que entre sus planes esté el vivir juntos.

“No, no, los dos estamos que no necesitamos esos adornos. No necesitamos nada de eso, tiempo al tiempo. No pensamos en eso… Es muy pronto para hablar de eso. Había un dicho, no sé ni quién lo dijo, pero decía: ‘Despacio que tengo prisa’”.

Aunque no llegara pronto al altar con Lalo Salazar, la actriz sí confesó que se encuentran muy felices y agradecidos por el momento que viven, afirmando que la vida le puso esta oportunidad enfrente.

“Estamos muy contentos y muy agradecidos porque todos los días uno descubre cosas nuevas, y porque si hay algo que tenemos en común Lalo y yo, es que somos personas muy aterrizadas. Las cosas que tenemos nos han costado mucho trabajo. Los tiempos de Dios son perfectos y sucedió, ¿por qué no sucedió antes? Porque, tal vez, no estábamos listos. La vida me puso esta oportunidad enfrente, bienvenida sea, la abrazo”.

Finalmente, echó abajo las versiones y rumores de que los hijos de la pareja se encontraban a disgusto con el noviazgo que causó revuelo tras su anuncio.

“Todo lo que ellos piden es que su mamá sea feliz. Las únicas personas a las que tenemos que dar cuentas es a nuestros hijos y ellos, hoy por hoy, están contentos, están muy respetuosos y muy contentos”.

Las románticas publicaciones de Laura Flores

A través de redes sociales, la actriz ha compartido algunas fotografías de su romance con el periodista. En una de ellas, la más reciente, la famosa agradeció el apoyo a su relación y reveló que viven felices.