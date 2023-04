“Desesperada y preocupada”: Laura Flores se queda sin voz y pide ayuda a sus fans

Laura Flores se queda sin voz. Foto: Cuartoscuro

La actriz y cantante Laura Flores está muy preocupada y desesperada porque desde hace varios días se ha quedado sin voz, producto de una laringitis y desde redes sociales pide ayuda y remedios a sus seguidores.

“Estoy harta, estoy tomando antibiótico, no es Covid, ya me hice dos pruebas, estoy harta, quiero ir al gym, se supone que no debo hacer ejercicio, pero estoy desesperada, por favor díganme qué hago, ¿voy o no voy?, y sí, me siento medio mal”. Laura Flores

La cantante que en 1985 hizo famosa la canción “Te felicito”, ya ha visitado el hospital varias veces en recientes semanas, pues le pusieron una prótesis de rodilla (hace 14 años sufrió una rotura de ligamento) y la operaron de la vista. En ambas intervenciones, ha salido bien librada, pero ahora que no se encuentra bien su voz se halla en una situación complicada.

Varios de los seguidores de Laura Flores por Instagram le escribieron remedios caseros que podría usar para mejorar su salud como masticar jenjibre, descansar, tomar, té de abango, no hacer ejercicio y no desesperarse hasta que se le quite la ronquera.

En un segundo video, Laura Flores detalló que ya estaba en una revisión médica porque seguía sin voz a pesar de haber tomado algunos medicamentos con cortisona. La famosa dijo que le harían una prueba PCR de Covid, ya que las caseras habían dado negativo.

La famosa quien pasa por un momento complicado en su salud y quien hace poco viajó a Florida para ver a su hijo por una úlcera en el estómago, agregó que además le harían la prueba de la influenza y una radiografía de pecho: “qué cosa, sigo sin voz y mira que he tomado de todo”.

En un tercer video, Laura Flores precisó que sigue preocupada por no saber qué le estaba pasando a su voz y aunque el diagnóstico médico arroja que la complicación es sólo la laringitis expresó: “No es Covid, no es influenza, no es nada, o sea, es nada más una laringitis, es cuestión de tiempo y antibióticos”.

Por el momento, seguidores de Laura Flores le siguen enviando buenos deseos, además de que le aconsejan reposo profundo. Uno de sus fans enfatizó que el cuerpo no es una máquina y que “ni hablar”, el descanso es primordial.