Laura Flores y Lalo Salazar terminan su relación, así lo anunció la actriz

Laura Flores y Lalo Salazar terminaron su relación. Foto: Cuartoscuro

Laura Flores y el periodista Eduardo “Lalo” Salazar han decidido terminar su noviazgo, la actriz compartió la noticia a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde explicó que la decisión fue tomada de manera reflexiva y en buenos términos.

“Con profunda tristeza les comunico que mi relación con el Sr Eduardo Salazar terminó. Eduardo es un gran ser humano, un señor en toda la extensión de la palabra”, escribió, la intérprete.

Laura no dio mayores detalles sobre las razones detrás de la ruptura, pero dejó en claro que no hubo ningún tipo de conflicto ni escándalo entre ellos. En su mensaje también dijo que aunque la relación no fue larga, le deja un recuerdo positivo.

“Merece mi respeto y le agradeceré siempre el haberme hecho feliz, aunque duró tan poco tiempo…”.

Según Laura Flores, no fue ella quien decidió terminar el noviazgo, fue Salazar quien tuvo la iniciativa de terminar, por lo que Laura optó por aceptar su decisión sin querer cambiar las cosas.

“Pero en el corazón, por más que uno luche, no se puede forzar nada y yo respeto su decisión de terminar nuestra relación”, compartió la también cantante.

Ante esto, la famosa aprovechó su comunicado para pedir al público y a los medios de comunicación que no especulen sobre lo ocurrido, además dijo que el dolor que siente la mantiene alejada de cualquier tipo de declaración.

“Les ruego a ustedes y a los medios que no hagan juicios, hicimos pública nuestra relación con gran amor y entusiasmo, pero hoy duele. Y el dolor se respeta. Por mi parte, no daré entrevistas ni declaraciones”, expresó.

Además, en su mensaje, habló con cariño del periodista, destacando sus valores personales y su trayectoria profesional.

“Él es un caballero, un hombre íntegro, un gran padre, hermano e hijo, un gran periodista, el mejor sin duda, y yo, como ustedes, también soy y seré su fan”, concluyó su comunicado.

Ante la ruptura, Lalo Salazar no ha emitido declaraciones públicas en ninguna de sus redes sociales.

Cómo fue la relación de Laura Flores y Eduardo Salazar

La relación entre la actriz y el reportero de Televisa se hizo pública a inicios de 2025, la pareja se conoció hace más de 20 años cuando los dos formaban parte del equipo de conductores del mismo programa.

El anuncio se dio luego de que se reencontraron en una entrevista del programa “Despierta”, en ese entonces Laura Flores compartió que fue el inicio de una conexión inesperada que los llevó a iniciar un romance.

La actriz confirmó en redes sociales a mediados de febrero que comenzó una relación con el periodista. Flores expresó que el reencuentro fue casual e inesperado, mientras que Salazar dijo que la relación surgió tras estar años sin verse, pero que el vínculo emocional se fue dando.

Laura Flores contó que, después de la entrevista en el noticiero, ambos decidieron salir a comer y comenzaron a construir una relación más cercana, de acuerdo a lo declarado, fue en una cena que se dieron cuenta que los dos estaban divorciados, por lo que se abrió la posibilidad de iniciar algo más que una amistad.