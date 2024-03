“Ya me dio mi anillo”: Laura León, la “Tesorito”, anuncia su boda con misterioso hombre

Laura León, la “Tesorito”, anuncia su boda. Foto: Cuartoscuro

Laura León, la “Tesorito”, encontró el amor y, por ello, la cantante llegará al altar luego de dos años de relación. La famosa de 71 años afirmó que su pareja ya le entregó el anillo para celebrar la una boda y le pide que pasen más tiempo juntos.

“Estoy a punto de casarme, después de dos años de relación con mi novio, ya me pidió que me case con él. Él me pide que nos retiremos, que nos vayamos a viajar junto y todo. Que me regale un tiempo para mí… Ya me dio mi anillo”

En entrevista con Telediario, Laura León confesó que tras la propuesta decidió ceder a la petición de boda por parte de su pareja de llevar una vida más tranquila. La “Tesorito” afirmó que se irá para que su futuro marido la haga más feliz.

“Creo que sí, tesoritos, me voy a ir por ahí con él a que me haga feliz. Ya me hace”

La intérprete de “Suavecito, suavecito”, se sinceró y afirmó que todavía le faltan cosas por conocerse, pues ha dedicado demasiado tiempo a su carrera, por lo que, dijo, “hay que darse un tiempecito”

“Todavía faltan cosas por descubrir de una misma, porque te dedicas demasiado a tu carrera, que es mi pasión, que es por lo que yo estoy viva, pero no sé, hay que darse un tiempecito. Me voy a casar”

¿Quién es el futuro esposo de la “Tesorito”?

A mediados de enero, Laura León, la “Tesorito”, confesó que tenía novio y aunque no dio detalles, afirmó que vive Estados Unidos, y que es una persona ajena a la esfera pública y el espectáculo.

En aquella ocasión, para las cámaras del programa “Sale el Sol”, la “Tesorito” reveló su novio era hombre “muy mayor”. Además, lo describió con una persona espléndida, linda e inteligente.

“Ya tenemos bastante tiempo y él es muy linda persona, es un hombre muy espléndido, lindo. Me lo probé, me quedo y me lo llevo… Es una persona muy mayor, pero es un hombre muy inteligente, muy lindo”.