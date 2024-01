¿Se casa? Laura León presume lo bien que le va en el amor a sus 71 años

Laura León presume lo bien que le va en el amor a sus 71 años. Foto: Cuartoscuro

Laura León sorprendió al revelar que, a sus 71 años, disfruta del amor con un hombre que vive en Estados Unidos y que desea casarse con ella. Sin embargo, la “Tesorito” descartó contraer matrimonio con el misterioso caballero, pues, dijo, se le hace “ridículo”.

“No vive aquí, vive en Estados Unidos… Él sí, claro (quiere boda), pero yo no, se me hace ridículo, ya”.

La “Tesorito” confesó, ante varios micrófonos, entre ellos los de “Sale el Sol”, que ya tiene bastante tiempo con su pareja y aunque no dio muchos detalles de su relación, Laura León afirmó que se trata de una persona mayor, a quien describió como inteligente.

“Ya tenemos bastante tiempo y él es muy linda persona, es un hombre muy espléndido, lindo. Me lo probé, me quedo y me lo llevo… Es una persona muy mayor, pero es un hombre muy inteligente, muy lindo”.

La intérprete de “Yo no soy abusadora” y un cover de la “Reina del pop” dijo que, aunque no hay anillo de compromiso, su espléndido novio sí le ha regalado varias joyas.

“Me ha regalado varios y muy bonitos, eh, porque a mí me fascinan los brillantes”.

Y aunque no le ha entregado anillo de compromiso, Laura León afirmó que ese tipo de joyas no se regresan y aseguró que ella solamente una vez decidió devolverlo.

“No, los anillos no se devuelven, mis reinas… Nunca, antes muerta (que regresar un anillo de compromiso). Bueno, una vez (regresé uno), y el más bello que me dieron en mi vida, grandísimo, pero como llegó la hija de él, porque se había puesto mal en el hospital y yo, con el brillante, me dijo ‘ése era de mi madre’”.

Sobre la identidad de su novio, Laura León se guardó del nombre, aunque prometió que en cuanto venga a México hará una presentación con la prensa.

“Claro que sí, en cuanto venga yo con mucho gusto (se los presento)”.