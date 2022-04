Laura Pausini comparte los “duros momentos” que vivió Phil Collins antes de su retiro

Laura Pausini y Phil Collins son amigos desde hace más de 25 años. Foto: AFP.

Laura Pausini y Phil Collins tienen una amistad desde 1996 que cantaron juntos por primera vez, la cantante pudo ser testigo del deterioro en la salud del británico, quien incluso antes de comenzar un concierto en vivo, no podía cantar.

“Phil está enfermo desde hace varios años y en uno de los conciertos que hice con él, el penúltimo de hecho, fue muy difícil porque que era su regreso a los escenarios y ese día solo podía abrir la boca, no podía ni hablar”, reveló Pausini en entrevista exclusiva para UnoTv.com.

La intérprete italiana confesó que ese día estaba Phil con uno de sus hijos y entre los dos intentaban ayudar al veterano cantante: “su enfermedad no elige el día ni la hora, fue muy difícil para todos”

¿Cómo surgió la amistad entre Laura Pausini y Phil Collins?

En 1996 Laura Pausini estaba por comenzar a grabar su segundo material discográfico en español “Las cosas que vives”, la compañía disquera con la que trabajaba en ese momento le preguntó a la italiana con quién le gustaría grabar un dueto: “yo dije si estamos soñando en grande pues me gustaría hacerlo con Phil Collins”.

Pausini recuerda que una de las personas que la compañía tenía el teléfono era de la casa de Collins y se lo dieron para que lo llamara.

“En la noche, cuando todos dormían y sentía menos pena lo llamé, no había móviles en ese entonces, le marqué a su casa y dejé un mensaje en su contestadora, le dije hola soy Laura Pausini soy una cantante italiana, soy una gran fanática tuya y me gustaría saber si podríamos cantar una canción juntos, le dejo mi número”.

A los dos días Phil Collins llamó a Laura Pausini, de igual manera le dejó un recado en su contestadora: “decía, Laura I know you, conozco tu voz y me gustaría mucho hacer algo juntos, pensé que era una broma, pero él vino a Milán a cantar conmigo en un concierto el tema que grabamos juntos The Same Moon”.

“Tenía que detener mi parte fanática cuando grabamos juntos, a partir de ese momento siempre que me ve me dice que mi voz y la de Annie Lenox son sus voces favoritas del mundo”. Laura Pausini

Laura Pausini siempre estará agradecida con su amigo

Laura Pausini y Phil Collins han cantado cerca de 20 veces juntos: “siempre que me invita a un concierto, sobretodo a los benéficos que organiza, si puedo tomo un avión y vuelo hasta donde esté. Tenemos una intimidad muy grande pues siempre me ha tratado como si fuera mi hermano mayor”.

La intérprete de éxitos como “Se fue” y “Caja” aseguró que siempre estará muy agradecida con Phil Collins pues él quiso cantar con ella cuando aún no era tan famosa y no tendría ningún beneficio profesional.

“Phil me enseñó que las cosas las debes de hacer por pasión, porque te gustan y no porque te digan que es conveniente para el negocio”, declaró Pausini.

Añadió la cantante, que Phil es una persona muy simpática, con un humor inglés peculiar pero bromista, que desde el momento en que lo conoces te hace sentir como si fueras un amigo.

“Siento mucho que anunció su retiro, pero tengo esperanza porque ya había anunciado esto antes, pues hay días que se siente bien, yo confío en que no será su despedida”.

¿Qué pasó con Phil Collins?

Phil Collins confesó que apenas puede sostener las baquetas de la batería que le hicieron famoso en su grupo, “Genesis” y después en solitario y por ello prefirió retirarse en un concierto junto a su banda Genesis, tras una carrera de 50 años y éxito a nivel mundial, donde llegó a ser uno de los artistas de mayor éxito de la música pop y rock.

Los problemas de salud vienen de años atrás y se evidenciaron cuando en el 2009 tuvo que someterse a una cirugía de espalda que repitió en el 2015 y que afectó a sus nervios. Además, le fue detectada diabetes, ha tenido diversos incidentes de caídas y accidentes por el poco control que tiene de su cuerpo y las depresiones que le produce.

Collins, ganador de ocho Grammys, tuvo una exitosa carrera en solitario en los años 80 y 90, con canciones como “In the Air Tonight” y “One More Night” y anunció su retirada en el 2011. En el 2017 volvió a los escenarios con la serie de actuaciones “Not yet dead: Live”.