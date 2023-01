La dolorosa muerte que inspiró a Laura Pausini para componer el tema “En cambio no”

Laura Pausini es una de las cantantes más queridas; aunque no se ha salvado de las críticas debido a una fotografía con Yalitza Aparicio, ha tenido varios éxitos como el tema “En cambio no”, que surgió de un momento trágico en su vida y Unotv.com te dice la historia de la canción.

La famosa originaria de Italia ha declarado públicamente que el tema “En cambio no” fue escrito mientras pasaba por uno de los momentos más complicados de su vida: la muerte de su abuela.

“Para mi abuela que se fue al cielo, y por suerte ella esperó mi llegada a su lado antes de irse… mientras yo me encontraba en Milán, en Italia, en mi casa, mi madre me llamó y me dijo ‘Laura, regresa a tu pueblo porque la abuela está muy mal’”.

Laura Pausini.