¿Todavía hay cariño? Laura Zapata manda mensaje a Thalía y le desea recuperación

Laura Zapata habla de la salud de Thalía. Foto: Cuartoscuro

Laura Zapata se pronunció al respecto de la salud de su hermana Thalía, quien hace días sorprendió al revelar que padece disgeusia, una situación que causa estragos en el sentido del gusto de la cantante.

En un encuentro con varios programas que retomó el canal de Michelle Rubalcava, la villana de telenovelas le envió un mensaje a su famosa hermana.

“A Thalía le deseo que, pronto, recupere el sentido del gusto. Porque no nada más es el gusto en la lengua, es el gusto (en general)”.

La actriz, quien no mantiene una relación con sus hermanas, destacó que desea que la menor de las hermanas Sodi tenga una recuperación. Además, destacó la importancia de los sentidos.

“Yo le pido a Dios que se mejore y que vuela a tener el sentido, que es maravilloso, que es el sentido del gusto. Yo creo que los seres humanos lo que debemos tener alertas y vivos son nuestros sentidos”.

Aunque Laura Zapata no perdió oportunidad de recordar las teorías que apuntan a que el estado de salud es un reflejo de las emociones.

“Las enfermedades son emociones no resueltas. No sé, significará la pérdida del sentido del gusto, pero es un sentido muy importante, como la vista, como el olfato, como el tacto, como todos”.

Sin embargo, Laura Zapata se negó a hablar de los rumores que señalan que la intérprete de “Arrasando” podría estar sometida en su propia casa.

“No me interesa hablar de ese tema. Tengo muchos temas que desarrollar, no me interesa desarrollar el tema”.

Finalmente, reiteró que con Thalía y el resto de sus hermanas no mantiene ningún tipo de relación, pues, dijo, decidió “cortar”

“Qué quiere decir superaste… Tú me has visto que me ha dolido en algún momento. Cuando me dolió decidí cortar y decidí terminar porque uno se tiene que cuidar y que proteger el corazón, el alma y la cabeza”.