“Viví un martirio”: Laura Zapata recuerda al padre de Thalía; dice que era “lunático”

Laura Zapata recuerda al padre de Thalía. Foto: Cuartoscuro

Laura Zapata no tuvo reparos en irse contra el padre de Thalía, Ernestina y Gabriela Sodi, sus medias hermanas. La primera actriz aseguró que se trataba de un hombre “agresivo y lunático”.

En entrevista con Pati Chapoy para el programa Ventaneando, la famosa aseguró que el matrimonio de su madre Yolanda Mange y Ernesto Sodi fue “un martirio” para ella. Dijo que se trataba de un hombre alcohólico y agresivo.

“Ésa fue una desgracia para mí, del Sodi Pallares. Yo viví un martirio, para mí fue un martirio ese matrimonio de mi mamá con Sodi. Yo creo que también para ella, porque un hombre alcohólico, era un hombre muy exigente, era muy hombre muy agresivo, era un lunático”, aseguró Laura Zapata.

La actriz, que compartió créditos con Thalía en la telenovela María Mercedes, recordó que, tras el matrimonio de su madre con el padre de Thalía, ella quedó bajo el cuidado de su abuela. Dijo que visitar a su madre en la casa de Sodi era un “infierno”.

“Yo no entendía en ciertas épocas de mi vida por qué yo estaba con mi abuela y por qué no estaba con mi mamá. Por qué iba a visitar a mi mamá. En ocasiones que iba a visitar a mi mamá que me encontraba a mi padrastro, era un infierno, era de terror”.

La tensión que se vivía en la casa de Thalía y de sus hermanas era, según dijo Laura Zapata, como el “castillo de la pureza”, en donde no tenía ella un lugar.

“Era como el castillo de la pureza. Era tremendo. Afortunadamente, nunca tuve un lugar en esa casa, nunca tuve una cama, un closet. Era muy fuerte. Si el teléfono sonaba después de las 5:00 de la tarde o de las 6:00, cortaban el teléfono”.

Aunque Zapata dijo lo duro que fue la convivencia con el padre de Thalía, la primera actriz y cantante negó que hubiera habido golpes contra ella por parte de Sodi.

“Físicamente no (me agredió), pero la agresión era casi presencial”.