Laura Zapata revela que visitó la tumba de Ernestina Sodi; “me dolió muchísimo”, afirma

Laura Zapata, actriz y cantante. Foto: Cuartoscuro

Laura Zapata reveló que visitó la tumba de su hermana Ernestina Sodi, quien falleció el pasado 9 de noviembre de 2024 tras varios días internada en un hospital en México.

En un encuentro con varios micrófonos, entre ellos los de Edén Dorantes, la actriz aseguró que llevarle flores a la madre de Camila Sodi le generó mucho dolor.

“La fui a ver. Ya la fui a ver. Me dolió muchísimo, muchísimo ir a verla a su tumba. Le llevé flores. De repente es algo que me duele mucho… Lo primero que me pasó fue que se me salieron las lágrimas. Sí, me dolió, tan joven, tan guapa y que ya no está. Además, pienso mucho en ella. Digo ‘ay, Titi’”

Además, detalló que, al llegar hasta la tumba de su hermana, sintió el dolor de su ausencia y reconoció que las diferencias que tenían se convirtieron en tonterías tras su partida.

“El ir a verla, me quedé como unas dos o tres horas sintiendo muy feo y de repente dices: cómo los seres humanos nos peleamos en ocasiones por tonterías. Pero son tonterías cuando alguien cae, pero no son tonterías cuando estamos en la misma superficie terrestre, aventándonos mala onda”

Aunque, pese a la reflexión, la actriz y cantante aseguró que con el resto de sus hermanas no ha tenido ningún tipo de acercamiento tras la muerte de Ernestina Sodi.

“(Un reencuentro con sus hermanas) No se ha dado, no se ha provocado, no se ha buscado, pero sí me dolió muchísimo lo de Ernestina”

Además, la eterna villana de telenovelas aseguró que tampoco ha tenido algún tipo de comunicación con sus sobrinas, hijas de Ernestina Sodi, luego de no obtener respuesta a un mensaje que envió.

“No, a no respuesta, no insistencia. Es algo que he dicho en varias ocasiones yo ya no (envié mensaje a la hija de Ernestina). Sigo rezando por Ernestina, sigo pidiendo por su eterno descanso”

Finalmente, Zapata negó que tuviera que pedirle perdón a Ernestina Sodi, asegurando que ella siempre ha sido “muy buena hermana” y, aprovechó, para recordar que habría sido ella la que logró la liberación de la madre de Camila Sodi cuando fueron secuestradas.

“Yo siempre fui muy buena hermana. Yo, no lo olvides, la saqué del secuestro, pude haber salido, como salí, sin ningún pago, y decir: tomo a mis hijos y me los llevo de México y sáquenla como puedan. Cuando salí dije ‘no les avisen a mis hijos que yo ya salí’ porque me da pena con las hijas de ella. Hasta que logré sacarla de ese horror, ya mis hijos supieron que había salido del secuestro. Entonces yo no tenía por qué pedirle perdón”