Laura Zapata se hace “arreglito” en la cara y desata polémica en redes; respondió fuerte a las críticas

Laura Zapata, hermana de Thalía. Foto: Cuartoscuro

Laura Zapata se sometió a un tratamiento estético hace unos días, mostrando el resultado. Y aunque la famosa no tuvo reparo en mostrar el “arreglito”, varios cibernautas la criticaron, desatando la molestia de la actriz, quien no se detuvo en contestarles fuertemente. Unotv.com te da todos los detalles.

Así fue el arreglo estético de Laura Zapata

A través de un video compartido hace unos días, el médico encargado de hacerle el tratamiento a Laura Zapata explicó, paso a paso, lo que le harían a la famosa hermana de Thalía.

En la grabación se ve parte del tratamiento y de cómo le inyectaban la cara a la primera actriz. Para, finalmente, mostrar el resultado de antes y después, en donde Laura Zapata sale sin una gota de maquillaje.

“Yo me lo puedo pagar”: Laura Zapata estalla contra quienes la criticaron

Sin embargo, la situación derivó en fuertes críticas a la villana de telenovelas, quien, a través de su cuenta de X, no tuvo reparo en contestarles fuertemente a quienes la criticaron.

En su perfil, colocó una extensa respuesta a sus detractores, a quienes llamó “muertos de hambre”.

“Para los que ladran sin espejo y sin vergüenza: Sí, me hice un tratamiento con ácido hialurónico. Con inyecciones. Con dolor. Con valor. Porque puedo, porque quiero y porque se me da la gana. Salí al natural, con la cara lavada, porque no tengo nada que esconder. A diferencia de ustedes, que se ocultan detrás de perfiles anónimos, rencorosos y muertos de hambre… Yo me lo puedo pagar. Ustedes no pueden ni con su odio.”

Aunque la fuerte respuesta no paró ahí, ya que Zapata afirmó que el tratamiento al que sometió no es nuevo y que lleva años cuidándose la piel.

“¿Que si estoy “retocada”? ¡Por supuesto! Retocada por los años vividos, por el trabajo honesto, por el esfuerzo que ustedes no conocen ni conocerán. Retocada por la vida, por la lucha, por los premios que nadie me regaló y por los golpes que enfrenté de pie. A los que dicen “ya no tienes compostura”, les recuerdo que lo que no tiene compostura es su alma, su envidia, su pobreza mental… y su cuenta bancaria. Sigan escupiendo veneno, que yo me sigo tratando la piel. Porque a diferencia de ustedes, yo no me pudro por dentro”