Laura Zapata, víctima de estafa; un sujeto le entregó dos de sus carros “hechos pedazos”

Laura zapata denuncia estafa. Foto: Cuartoscuro

Laura Zapata reveló que fue víctima de una estafa por parte de un hombre que se ofreció a arreglarle un carro y comprarle otro. De acuerdo con la famosa, el sujeto le debe dinero y deshizo sus vehículos.

En entrevista con Ventaneando, Laura Zapata aseguró que, al sujeto, identificado como Raúl Guerrero, lo conoció en el proyecto de “Secretos de villana”. De acuerdo con la hermana de Thalía, él se presentó como el dueño de los carros que la transportaban, lo que le generó confianza.

La actriz aseguró que, antes de llevarse un Mercedes Benz, Raúl Guerrero, primero, le arregló una camioneta.

“Se llevó primero una camioneta y me la dejo más o menos al centavo… Mi Mercedes lo tuvo desde marzo que me iba a España a hacer ‘Secretos de villana’. Le dije ‘quédese con mi coche, me lo deja al supercentavo y cuando yo regrese usted me devuelve mi coche’… Cuando regreso y le pregunto por mi coche, me dice ‘ay, señora, es que no se lo he mandado’”

De acuerdo con el relato de la actriz, Raúl Guerrero también se ofreció a comprarle otro carro. Sin embargo, nunca lo pagó, aunque lo estuvo usando.

“Tengo un volvo que me dijo ‘se lo quiero comprar porque me encanta, está muy bien’ y se lleva mi volvo en enero y en junio era hora que no me pagaba, pero sí lo traía y no me lo entregaba”

Tras ser víctima de este sujeto, Laura Zapata aseguró que acudirá con las autoridades competentes a denunciar la estafa de la cual fue víctima, pues también le debe dinero.

“Sí, voy a hacer una denuncia porque me tomó el pelo. Me entregó mi Mercedes con las fascias chocadas, no arranca, con el logo de Mercedes en la mano, en una bolsita me lo entregó… Me los entregó hechos pedazos. Me debe una plata, la tarjeta de circulación del volvo. Yo creo que eso está gravísimo… No me contesta. El cuate ya está desaparecido. Ni me pagó el volvo, lo trajo de enero a junio”