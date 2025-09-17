GENERANDO AUDIO...

“Batman Azteca: Choque de Imperios” transforma las calles de Ciudad Gótica en los andadores de la Gran Tenochtitlán, adaptando el universo del “Caballero de la Noche” a la cultura mexica. Esta película llega a cines mexicanos el 18 de septiembre y, un día más tarde, saldrá en HBO Max.

Horacio García Rojas, actor que da voz a Yohualli Coatl (el Batman Azteca) habló en exclusiva con Unotv.com sobre la polémica sobre la recuperación de civilizaciones ancestrales y el respeto que deben tener las adaptaciones cinematográficas.

Horacio García Rojas sobre la polémica de “Batman Azteca”

A través de redes sociales, usuarios criticaron el tráiler de esta película argumentando que es hispanofóbica, mientras que otros internautas defendieron que se trataba de una interpretación de la historia.

El actor Horacio García Rojas, quien presta su voz para esta nueva versión del vigilante de DC Comics, consideró que este tipo de debates llevan a hablar de cosas importantes, por lo que no se cerró a la polémica.

“Sí hubo una polémica cuando se estrenó el tráiler (…) al otro día ya estaba la polémica, si eso nos lleva a hablar de cosas importantes, bienvenida sea la polémica”. Horacio García Rojas

Sobre los cuestionamientos en torno a la presunta apropiación cultural, hizo un llamado a construir un nacionalismo diferente.

“Volver a tomar un nacionalismo sano, un nacionalismo que sí nos lleve a respetar aquellos que todavía mantienen las culturas vivas”, dijo.

Cabe destacar que actores destacados como Omar Chaparro, quien le dará voz al “Joker”, así como el español Álvaro Morte también participaron en esta película que se estrenará casi de manera simultánea en cines y streaming.

¿Qué es “Batman Azteca: Choque de Mundos”?

Yohualli Coatl es el nuevo Batman en esta adaptación en la que usa el templo de Tzinacan, el dios murciélago, para entrenar con su mentor y asistente, Acatzin.

“Desarrollando equipo y armamento para enfrentar la invasión española, protegerá el templo de Moctezuma y vengará la muerte de su padre”, dice la sinopsis de la cinta.

El conflicto de la cinta inicia cuando los españoles matan al padre de Yohualli, por lo que decide vengar su muerte. Cabe destacar que esta historia surge como otra línea temporal dentro del Elsesworld de DC Comics.

Por esa razón, a Horacio García Rojas no le resulta extraño. “Ya hay muchas reinterpretaciones, esto es una reinterpretación más, muy poderosa que a muchas personas nos tiene muy contentos”, consideró.

“Choque de Imperios” es una travesía ancestral creada por el artista y cineasta mexicano Juan José Meza-León y cuya voz principal está a cargo de Horacio García Rojas, quien consideró que esta adaptación mexicana es pertinente.

“Los personajes se incluyen dentro de la historia de manera muy orgánica y al mismo tiempo seguimos respetando los personajes de Batman”, remató.