LCD Soundsystem, un acto fabuloso en el festival Axe Ceremonia

LCD Soundsystem se presentó en el Axe Ceremonia 2024. Foto: Uno TV

La banda originaria de Nueva York, LCD Soundsystem, se presentó el domingo en el segundo día de actividades del festival Axe Ceremonia 2024, con un acto que fue tremendo y llevó la música a un pedestal maravilloso.

LCD Soundsystem, la banda comandada por James Murphy y que tiene en sus filas al baterista Pat Mahoney y a la tecladista Nancy Whang, se presentó en el escenario principal del festival, el cual fue abarrotado por miles de seguidores.

La explosión sonora arrancó desde el primer momento con “Get Innocuous!” que desató la euforia y los mejores pasos de baile de los seguidores de la banda neoyorquina.

“El LCD” mostró un nivel interpretativo de máximo nivel, al conjuntar el ritmó hipnótico de canciones como “Tribulations”, pero que al mismo tiempo mostraban ambiente poderosos como de una banda de rock.

Con un show que se mantuvo en lo más alto durante más de una hora, la banda terminó su set con las canciones “Dance Yrself Clean”, “New York, I Love You but You’re Bringing Me Down” y “All My Friends”.

La entrega, tanto del público como del propio LCD Soundsystem, será algo que marcará parte de la historia del festival Axe Ceremonia, al final tanto el público como James Murphy salieron con una gran sonrisa por lo que acababa de pasar en el escenario.

Mucha música y baile en el Axe Ceremonia

LCD Soundsystem fue uno de los múltiples proyectos que desfilaron el domingo por los escenarios del festival Axe Ceremonia, con propuestas que fueron desde el perreo duro como El Bogueto, hasta la electrónica más fina y elegante de James Blake y Peggy Gou.

Por los escenarios del festival desfilaron Justin Morales y Fuerza Regida como grandes representantes del regional mexicano.

Asimismo proyectos femeninos con alto poder musical como Bad Gyal, Kenia Os y Arca que pusieron a bailar a todos con sus ritmos latinos.

Así fue una edición más del Axe Ceremonia, que se consolida como una propuesta musical en la Ciudad de México que reúne música para los grandes melómanos que asisten a este festival buscando propuestas innovadoras.

James Blake en el festival Axe Ceremonia. Foto: UnoTV

El Bogueto. Foto: Uno TV