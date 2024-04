¿Le dicen el irresistible? Lupillo Rivera afirma que Belinda se le declaró

Lupillo Rivera afirma que Belinda se le declaró. Foto: Cuartoscuro

Lupillo Rivera causó polémica luego de revelar que Belinda fue la que se le habría declarado, afirmando que “estaba loca por él”. Al interior de “La casa de los famosos”, el hermano de la fallecida Jenni Rivera rompió el silencio y contó su versión de cómo comenzó su romance.

De acuerdo con Lupillo Rivera, Belinda confesó que se sentía atraída por él y le recriminó que el cantante no se hubiera dado cuenta de lo que sentía.

“‘Es que tú no sabes y no lo ves’ (me dijo Belinda). Le digo ‘¿Qué?’, y me dice ‘yo estoy loca por ti. Estoy enamorada de ti’”.

El llamado “Toro del corrido” afirmó que, al principio, pensó que las palabras de Belinda se trataban de una broma.

“En mi mente pensé ‘me están jugando una broma y hay cámaras ocultas’ yo pensé, porque así era el show a veces. Empecé a ver las esquinas y pues no había ni una cámara”

Según el relato de Lupillo Rivera, al darse cuenta de que se trataba de una confesión de amor por parte de Belinda, ofreció disculpas por no darse cuenta y le confesó que él también se sentía atraído por ella.

“Le dije ‘discúlpame por no saber, por no poner atención. Claro que me encantas, desde el primer día lo notaste. Me encantas, esa es la verdad’”

A decir del cantante, luego de saberse correspondida, Belinda habría comenzado a besarlo frenéticamente en el lugar en donde se encontraban.

“Agarró y aventó las botellas y se subió sobre la mesa y me empezó a besar sin parar. Le hice la seña al mesero para que cerrara la cortina, para que nadie viera. Yo siempre cuidando. Y ella me seguía besando, ahí nos quedamos”

El romance entre Belinda y Lupillo Rivera se mantuvo en secreto por algún tiempo. Sin embargo, los rumores comenzaron a girar en torno a ellos, y el “Toro del corrido” es el único que ha dado detalles de la supuesta relación.

Tras las declaraciones de Lupillo Rivera, decenas de usuarios de redes sociales reaccionaron y consideraron que el cantante no decía la verdad.

“Belinda, demándalo para que aprenda a respetar a las mujeres”, “Ese tipo de cosas las cuentan cierto tipo de hombres cuando quieren atraer a la que está frente a ellos”, “En sus sueños”, “Ve muchas películas este hombre”, “Por favor, es tiempo de parar”, “Sólo pasó en su mente”, son parte de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.